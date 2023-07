Starfield: giocatori disabili preoccupati dal silenzio di Bethesda sull'accessibiltà

Starfield è uno dei giochi più attesi di quest'anno, ma gli utenti con disabilità stanno esternando la propria preoccupazioni circa la mancanza di informazioni sulle opzioni di accessibilità della space opera di Bethesda.

Un articolo di IGN.com include le testimonianze di alcuni utenti che, a causa delle proprie disabilità, temono di non potersi godere appieno (o affatto) l'esperienza offerta da Starfield. Tra questi c'è Kolo Jones, giocatrice e content creator che si è detta preoccupata dal silenzio di Bethesda sull'argomenti.

Sempre più sviluppatori tendono a parlare nel dettaglio delle opzioni dedicate all'accessibilità prima del lancio del proprio gioco, e la mancanza di informazioni da parte di Bethesda non sta infondendo fiducia tra questi utenti: "La mia principale speranza è che le opzioni di accessibilità vengano comunicate il prima possibile, tipo adesso", ha affermato Jones. "Mi tormenta il non sapere se posso giocarci e contemporaneamente il desiderio disperato di essere entusiasta di questo titolo, che dal punto di vista tematico e visivo è tutto ciò che cerco. Sono così entusiasta ma non dovrei esserlo, perché cosa succede se non potrò giocarci?

A causa del suo ADHD, Jones richiede "indicatori di ricerca" espliciti, nonché rimozione delle decisioni a tempo da prendere in-game. "Sono particolarmente preoccupata per Starfield sul fatto di dover premere più pulsanti contemporaneamente", ha aggiunto Jones. "Trovo che ciò possa accadere spesso con funzionalità come il volo in un gioco spaziale, o con l'uso di un jet pack, in cui è necessario utilizzare sia le levette che i pulsanti multipli sul dorso contemporaneamente, il che è davvero, davvero difficile da fare per me".

Staremo a vedere se arriveranno novità in merito da Bethesda. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Starfield per approfondire tutti gli altri dettagli sull'avventura Sci-Fi.