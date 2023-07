Starfield ha le rocce più belle mai viste in un gioco, secondo alcuni utenti

Starfield ha catturato l'attenzione dei giocatori per una moltitudine di ragioni, ma sembra che tra di esse ci sia anche la cura e la diversificazione delle rocce che è possibile osservare esplorando i pianeti.

Un post pubblicato su reddit ha raccolto 20 diverse schermate di altrettante rocce individuate all'interno del materiale video mostrato sino ad oggi da Microsoft e Bethesda. Potrebbe apparire un dettaglio trascurabile, ma è notevole la grande varietà estetica delle rocce a cui Bethesda ha lavorato per caratterizzare i vari biomi dell'universo di Starfield.

Alcuni utenti affermano di essersi immediatamente interessati ai processi geologici che potrebbero aver causato la formazione delle zone rocciose, e di voler scavare più a fondo nelle eventuali spiegazioni scientifiche, o pseudo tali, alla base di questi elementi dello scenario. Un utente, in particolare, afferma di essere un geologo, e che queste immagini abbiano ulteriormente acceso la sua voglia di lanciarsi nel mondo di Starfield per scoprirne tutti i segreti. Nel caso non ci aveste fatto ancora caso, potete dare uno sguardo più ravvicinato alle rocce di Starfield tramite il post che trovate poco più in basso.

Starfield offrirà poche opzioni per le romance, ma questo è un pregio della produzione stando all'opinione di un veterano di Dragon Age e KOTOR.