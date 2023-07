Starfield: i giocatori si preparano al viaggio con a fianco la tavola periodica

L'entusiasmo e l'attesa per Starfield continuano a crescere man mano che ci avviciniamo al day one dell'ambiziosa esclusiva Xbox. I giocatori che non vedono l'ora di imbarcarsi nel viaggio nello Spazio di Bethesda si stanno preparando di tutto punto, ed alcuni di loro lo stanno facendo mettendosi di fianco la tavola periodica degli elementi.

Come dimostrato all'interno del materiale video mostrato da Microsoft e Bethesda, l'interfaccia di Starfield ci offrirà numerose informazioni riguardanti i pianeti che potremo esplorare. All'interno delle panoramiche che verranno offerte ai viaggiatori spaziali, vengono visualizzate anche le risorse che potremo recuperare durante i nostri sopralluoghi, a volte indicate con le formule della tavola periodica degli elementi.

È proprio per questo che alcuni utenti si stanno preparando con ampio anticipo, con l'intento di unire l'utile al dilettevole: il viaggio nell'universo di Starfield sarà un'occasione unica di diverimento, ma potrebbe rivelarsi anche un modo per imparare o rafforzare le proprie conoscenze in ambito chimico, scientifico e così via. L'autenticità e la profondità dell'esperienza fornita dalla space opera di Bethesda è anche dimostrata dal fatto che, secondo un'analisi, la dimensione dei pianeti di Starfield risulterà precisa anche a distanza.

Nel frattempo, Starfield è finito al centro della console war in un confronto con Baldur's Gate 3, con l'RPG di Larian in arrivo su PlayStation visto da alcuni come un diretto avversario dell'esclusiva Microsoft.