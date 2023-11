Starfield: i giocatori hanno scoperto un modo per imprigionare i nemici

Come spesso accade con i titoli Bethesda, i giocatori di Starfield stanno sfruttando una particolare meccanica di gameplay in un modo completamente diverso rispetto a quanto previsto dagli sviluppatori.

Stanno infatti facendo il giro dei social le scoperte di alcuni utenti che, approfittando di alcune strutture negli avamposti, stanno riuscendo ad imprigionare gli NPC nemici. Tutto avviene in maniera rapida ed indolore: il giocatore attira l'attenzione di un personaggio e fa sì che inizi a seguirlo, poi lo attira all'interno di un hab, struttura all'interno della quale il bersaglio viene stordito. Mentre il nostro prigioniero fa un sonnellino, si bloccano le porte dell'edificio per fare in modo che gli NPC restino bloccati al suo interno.

È quasi inutile dire che questa strategia sta facendo il giro dei social e qualcuno sta persino pensando di darsi ai rapimenti seriali per creare una sorta di zoo spaziale da sfoggiare nel proprio avamposto.

In attesa di scoprire cosa creerà la follia dei videogiocatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come scaricare la versione Beta del nuovo aggiornamento di Starfield su Steam, così da provare la build del gioco che gode del supporto ufficiale al DLSS di Nvidia.