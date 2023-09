Starfield: giocatori scoprono la fonte, o meglio la pozza, dell'eterno loot

Continua l'esplorazione dei giocatori di Starfield tra i numerosi sistemi stellari messi a disposizione dall'RPG a tema spaziale di Bethesda. Tra i misteri del creato spunta ora una pozza che può essere sfruttata per macinare crediti e bottino, un vero lasciapassare per la ricchezza.

La pozzanghera in questione si annida nel territorio di Akila City, all'esterno del General Store. Avvicinandosi alla stessa, passando alla visuale in terza persona e abbassandosi, è possibile usarla per prelevare liberamente una gran quantità di oggetti e crediti che assomigliano in maniera assai sospetta a quelli messi in vendita dall'emporio stesso.

Se siete a caccia di crediti, volendo c'è anche un altro assurdo glitch che permette di ottenere Crediti infiniti in Starfield. L'ipotesi più accreditata è che - come avveniva in Skyrim - gli inventari legati alle mercanzie siano custoditi in casse separate rispetto ai mercanti, così da evitare furti o abusi.

Proprio come in Skyrim, però, questi forzieri sono - almeno in linea teorica - nascosti in punti inaccessibili ai giocatori. Per qualche ragione, quello presumibilmente presente all'interno di questa pozza è comunque accessibile, e i giocatori non hanno perso occasione per dar fondo alla propria avidità.

Il popolo di Reddit, inoltre, non ha tardato a scoprire una nuova location con una seconda pozza da depredare. Questa è situata fuori da Rowland Arms, un altro negozio di Akila City e qualcosa ci dice che potrebbero presto emergerne altre nei prossimi giorni.