Starfield ha già meno giocatori di Skyrim su Steam: che succede?

Dopo aver registrato un picco di ben 330 mila giocatori connessi in contemporanea nei giorni di lancio, negli ultimi due mesi Starfield ha visto la sua user base calare sempre di più, fino a raggiungere un livello inferiore a quella del cugino Skyrim, che ha appena soffiato la sua dodicesima candelina.

Stando a quanto hanno fatto notare i nostri colleghi di PCGamesN, ad un certo punto della giornata di oggi 14 novembre il numero di giocatori connessi in contemporanea a Starfield è sceso fino a quota 10.996, un numero inferiore rispetto ai 14.333 che nello stesso momento si aggiravano invece nel continente di Skyrim (12.917 impegnati nella Special Edition e i restanti 1.416 sulla versione liscia del GDR).

Per i giochi single player è normale assistere ad un calo dei videogiocatori connessi nelle settimane successive al lancio, dal momento che coloro che terminano la campagna tendono a trasferirsi su nuove esperienze. Ciononostante, fa sicuramente uno strano effetto vedere uno dei giochi più attesi della generazione finire dietro ad un titolo dodici anni più vecchio appena due mesi dopo il lancio.

Prima di suonare la campana a morto, bisogna tuttavia considerare varie attenuanti. Tanto per cominciare, molti giocatori della prima ora si sono sicuramente avvicinati a Starfield tramite Game Pass, di conseguenza non rientrano nei numeri registrati su Steam. Bisogna anche considerare che nel corso degli anni Skyrim è andato incontro a molteplici tagli di prezzo e sconti che hanno contribuito in larga misura alla sua diffusione su Steam e di conseguenza all'accrescimento della base utenti totale. Parliamo inoltre di un gioco che ormai gira su qualsiasi macchina di gioco, nonché supportato da un numero strabordante di mod che spesso e volentieri giustificano da sole l'avvio di una nuova partita. A Starfield le mod non mancano affatto, ma prima di arrivare al livello di Skyrim deve fare ancora parecchia strada.

Insomma, si tratta di una gara di resistenza sul lungo periodo e solo il tempo potrà svelare la reale tenuta di Starfield. Adesso Bethesda ha sicuramente altre cose di cui dispiacersi, come ad esempio la mancata candidatura di Starfield al premio Game of the Year ai TGA 2023.