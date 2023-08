Starfield è il gioco Bethesda con meno bug in assoluto, secondo alcune fonti

Matt Booty di Xbox Game Studios lo aveva già detto: Starfield sarà il gioco Bethesda con il minor numero di bug, e così sembra effettivamente essere stando ad alcune fonti interpellate dal noto insider Tom Henderson di Insider Gaming.

Henderson si è infatti messo in contatto con più persone che stanno attualmente testando l'attesissimo kolossal sci-fi di Bethesda, ricevendo commenti rassicuranti sul fatto che Starfield al lancio non sarà afflitto da numerosi bug e che, al contrario, il lavoro di ottimizzazione svolto dagli sviluppatori si è dimostrato efficace e portato avanti con impegno. L'insider ha ricevuto una prima conferma positiva dal giornalista Tyler McVicker il quale, pur essendo sotto embargo, ha potuto rivelare che "in 15 ore non ho incontrato un singolo bug".

Henderson ha quindi contattato altre 5 fonti (di cui non rivela il nome) che stanno attivamente giocando l'opera Bethesda per avere conferma sulle parole di McVicker, ricevendo commenti piuttosto favorevoli sulla sua tenuta tecnica: stando agli individui interpellati, tutti già con dozzine di ore all'attivo su Starfield, i bug incontrati "si contano sulle dita di una mano". In aggiunta, gli inconvenienti tecnici riscontrati sarebbero già pronti per essere risolti non appena la patch day one di Starfield sarà disponibile per il download.

Henderson riconosce il numero limitato di fonti con cui si è messo in contatto, tuttavia aggiunge che "ascoltare tutte queste sensazioni positivie sul gioco da dietro le quinte è un forte segnale d'incoraggiamento". Manca ormai pochissimo all'esordio del gioco su PC e Xbox Series X/S, in accesso anticipato dal primo settembre per chi ha acquistato la Premium Edition e dal 6 settembre per tutti gli altri. La nostra anteprima sul prologo di Starfield vi aiuta intanto ad ingannare l'attesa.