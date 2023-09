Starfield è diventato il gioco di Bethesda con il punteggio più basso su Steam

Starfield è la space opera di Bethesda che, prima e dopo la sua release, ha spesso polarizzato le opinioni del pubblico videoludico, creando una frattura fra chi lo definisce il capolavoro dell'azienda statunitense e chi un clamoroso flop. Stando ai dati di SteamDB, si tratta del gioco Bethesda con il punteggio peggiore su Steam.

Anche se Starfield ha superato Skyrim come record di giocatori connessi su Steam, collezionando recensioni positive e note di merito da parte dell'utenza, su quasi 90.000 valutazioni su Steam, quasi 25.000 si esprimono negativamente sull'RPG open world a tema sci-fi.

Al momento in cui scriviamo, il rapporto fra le recensioni registrate conferisce a Starfield un rating complessivo del 71,38%, inferiore (seppur di poco) al 71,76% di Fallout 76, nonostante i risaputi problemi al lancio di quest'ultimo, che sono stati poi corretti col tempo.

Proprio per questo sorprende che la valutazione riportata per Starfield su Steam, considerando anche la sua grande eco, abbia finito per cedere il posto a Fallout 76. Tuttavia, indagando sulle recensioni negative e sui motivi che le hanno generate, se ne leggono molte - senza affidabile fondamento critico - che affossano il titolo di Bethesda per l'inserimento dei pronomi neutri nell'editor del personaggio. Altre ancora criticano Bethesda semplicemente in segno di protesta all'esclusiva PC/Xbox, in conseguenza delle sterili console war che, ancora una volta, non hanno affidabile fondamento critico.

Unite alle recensioni negative che contengono della critiche effettivamente costruttive, il punteggio totale ne ha risentito fino a far diventare Starfield il peggior gioco di Bethesda su Steam in termini di valutazioni dell'utenza.

Ciò non toglie che Starfield è stato il quinto miglior lancio del 2023 in Europa e che i dati percentuali devono essere adeguatamente interpretati alla luce di alcune ingiuste valutazioni negative che esulano dall'intervento diretto di Bethesda, né hanno di per sé molto a che vedere con il gioco stesso.