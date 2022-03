Starfield: il gioco Bethesda rimandato al 2023? Il dubbio rumor di Serrano'

Eccezion fatta per il trailer dello scorso E3 e per gli affascinanti artwork condivisi dagli sviluppatori di Bethesda, ad oggi abbiamo visto ben poco di Starfield. La space opera di Bethesda, in ogni caso, ha già una precisa data di lancio, fissata all'11 novembre di quest'anno.

Stando a quanto suggerito dal sedicente insider Roberto Serrano', Starfield potrebbe però aver subito un rinvio. Come potete osservare dando uno sguardo al conciso cinguettio riportato in calce, Serrano' sembra suggerire che l'esclusiva Microsoft potrebbe arrivare soltanto nel 2023. Per quanto non venga esplicitato il nome del gioco, la data 11/11/2022 e l'icona di una stella non sembrano lasciare spazio a dubbi. Il post fa quindi riferimento al 3 febbraio o 2 marzo 2023 (a seconda del formato linguistico che il presunto insider utilizza su Twitter) come possibili nuove date per l'esordio dell'attesissimo titolo Bethesda.

È bene specificare che, al netto di qualche anticipazione corretta, Serrano' ha più di una volta diffuso indiscrezioni che non hanno poi trovato alcun riscontro ufficiale, quindi vi consigliamo di prendere con estrema cautela quanto riportato.

Se siete curiosi di saperne di più sull'ambizioso gioco Sci-Fi in arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S (sarà naturalmente incluso al day one su Xbox Game Pass), sappiate che Bethesda ha promesso che i primi filmati di gameplay di Starfield arriveranno nel periodo estivo.