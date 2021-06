Starfield sarà un gioco migliore in quanto esclusiva Xbox, per Todd Howard

Dopo svariati mesi di attesa, Bethesda ci ha finalmente concesso un assaggio di Starfield con un trailer in-engine mostrato durante lo Showcase di Microsoft all'E3. Todd Howard ha discusso in una recente intervista del rapporto stretto con la casa di Redmond, e dei benefici che il gioco Sci-Fi ne sta traendo in fase di sviluppo.

Parlando ai microfoni del Telegraph, Howard ha ribadito il dispiacere già espresso da Pete Hines nell'aver escluso l'utenza PlayStation dalla possibilità di giocare il titolo, ma ha al contempo precisato che la partnership stretta con Microsoft farà in modo che Starfield ne esca un gioco complessivamente migliore e più rifinito.

"Non vorresti mai lasciar fuori delle persone, giusto? Ma alla fine dei conti, la tua capacità di concentrarti e dire 'questo è il gioco che voglio realizzare, queste sono le piattaforme su cui voglio farlo' ed essere in grado di appoggiarti davvero a quelle lo renderà un prodotto migliore. Concentrandoti su quelle piattaforme, puoi davvero realizzarlo nel miglior modo possibile per quei sistemi. E crediamo fermamente in tutte le strategie che Xbox e Microsoft stanno proponendo per portare i giochi a più persone. Che si tratti dell'integrazione con il PC, che è enorme per noi, del cloud streaming e di tutti questi aspetti. Quindi penso che si tratti di avere una visione a lungo termine. E la nostra convinzione è che queste cose siano fondamentalmente positive. Vediamo che [Microsoft] si sta effettivamente aprendo sempre di più in modo che le possibilità che le persone giochino ai nostri titoli – tramite Game Pass ed altri modi – non diminuiscano, ma anzi crescano sempre più".



Detto questo, Howard sembra infine tenere aperte, in qualche modo, le porte all'utenza PlayStation. Le dichiarazioni non sono particolarmente chiare ma potrebbero offrire interessanti spunti di speculazione: "Beh stiamo ancora... Voglio soltanto dire che desidero che tutti abbiano la possibilità di giocarci in qualche modo".

Ricordiamo che Starfield è atteso al lancio l'11 novembre del 2022 esclusivamente su PC Windows 10 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà incluso al day one nel catalogo di Xbox Game Pass.