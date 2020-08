Starfield: il gioco non è ancora pronto per essere mostrato, ecco le parole di Pete Hines

Sono passati ormai due anni dalla presentazione di Starfield all'E3 2018 ma da quel momento Bethesda ha innalzato un muro di mistero intorno al gioco. Durante una live andata in onda oggi Pete Hines è tornato però a parlare del titolo fornendo alcuni dettagli sullo stato dello sviluppo.

Oggi infatti il canale di Bethesda ha ospitato una live per celebrare l'inizio della Gamescom 2020. Durante la trasmissione il community manager tedesco ha intervistato il vice presidente delle relazioni pubbliche Pete Hines sullo stato dei lavori di Starfield, ricevendo questa risposta: "Senti, la mia vita sarebbe più facile se fossimo pronti a mostrare e a parlare di ciò su cui sta lavorando la squadra. Chiunque può fare marketing quando il gioco è pronto per essere mostrato, giusto? Basta mostrare il gioco. Se il gioco non è pronto, non c'è molto che possiamo fare. Non so, cosa vuoi da me? Non posso farcela".

Il vice presidente ha poi concluso: "L'unica cosa che posso dirti e che quando finalmente riusciremo a farlo vedere, quando saremo in grado di parlare di quello che stiamo facendo, penso che rimarrai impressionato. Penso che sarai emozionato. Penso che dirai, -è valsa la pena aspettare-. Ma vedremo, ci vorrà ancora un po'".

Insomma, il progetto sci-fi di Bethesda sembra essere ancora lontano dall'essere mostrato al grande pubblico ma i lavori su Starfield proseguono. Che il 2021 sia l'anno buono? Non resta che attendere.