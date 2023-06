Starfield girerà su Steam Deck sin dal lancio? Ne parla Todd Howard

Nel corso dell'ultima intervista di Kinda Funny a Todd Howard con tanti dettagli su Starfield tra rover, biomi, vita aliena e pianeti abitati, il Game Director della prossima, attesissima space opera di Bethesda ha spiegato se l'esclusiva Xbox sarà o meno compatibile con Steam Deck.

Scambiando quattro chiacchiere con i curatori del podcast di Kinda Funny, Howard ha fornito delle interessanti precisazioni sul lavoro che il suo team sta portando avanti per garantire la massima accessibilità e le migliori prestazioni possibili sin dal lancio del nuovo GDR spaziale, che ricordiamo essere previsto per il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.

Incalzato dai suoi intervistatori a fornire chiarimenti sulla possibilità o meno di giocare Starfield su Steam Deck, l'esponente di Bethesda ha ritenuto giusto sottolineare che "è ancora presto per parlarne, torneremo più avanti su questo argomento". A due mesi e mezzo di distanza dalla commercializzazione di Starfield, per Howard la priorità del suo team è perciò quella di ultimare lo sviluppo e l'ottimizzazione dell'odissea spaziale per garantirne un 'lancio sereno' su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Sempre nel corso dell'intervista a Kinda Funny, sono arrivati anche dei chiarimenti da Todd Howard sulla gestione dei companion di Starfield, con buone notizie per gli amanti della fantascienza: qualora lo desiderassimo, al nostro alter-ego potremo infatti affidare il comand di equipaggi composti solo ed esclusivamente da robot!