Niente Starfield tra i GOTY dei The Game Awards 2023: i fan si mostrano comprensivi

Qualche giorno fa vi abbiamo svelato quelle che sono le candidature per i vari premi che verranno assegnati ai The Game Awards 2023 e, in maniera quasi inaspettata, Starfield non rientra fra i possibili giochi dell'anno. A quanto pare, però, i fan del titolo Bethesda non stanno avendo reazioni particolarmente accese sui social.

A dimostrarlo è un post sul Reddit ufficiale del gioco di ruolo ambientato nello spazio, dove non si leggono le solite polemiche farcite da insulti e minacce, anzi. Gli appassionati si stanno mostrando incredibilmente composti e comprensivi nei confronti di questa scelta, sostenendo che una produzione come Baldur's Gate 3 offra un livello qualitativo generale più elevato, complice anche la presenza di numerose scelte disponibili che possono modificare l'incedere della narrazione.

Questo non significa che gli stessi fan stiano mettendo il gioco Bethesda in cattiva luce, poiché vi sono anche numerosi post che ne esaltano gli elementi positivi del gameplay e la possibilità di rigiocarlo infinite volte grazie al New Game Plus. È chiaro quindi che in molti avrebbero gradito la presenza del gioco fra le nomination.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una community davvero matura, di quelle che negli ultimi tempi si vedono sempre più di rado.

In attesa di scoprire chi vincerà il titolo di GOTY 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Starfield.