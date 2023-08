Starfield: la grafica è davvero 'spaziale'? Le nostre analisi tra prestazioni e bug

L'immenso viaggio interstellare che abbiamo iniziato con Starfield ci offre l'opportunità di familiarizzare con il Creation Engine 2, il nuovo motore grafico progettato da Bethesda per dare forma alla space opera di Todd Howard e ai suoi mille pianeti alieni.

L'approdo di Starfield segna infatti l'esordio della seconda iterazione del motore grafico che Bethesda intende adottare per plasmare anche la dimensione fantasy di The Elder Scrolls 6. Noti per la loro architettura non propriamente 'accessibile', gli engine proprietari di Bethesda hanno però il pregio di aderire perfettamente alle richieste degli appassionati.

Nel caso specifico del Creation Engine 2, il lavoro svolto dai programmatori del motore grafico ha facilitato il compito affidato a chi, tra designer, artisti digitali e sviluppatori, ha dovuto erigere l'enorme impalcatura ludica e contenutistica di Starfield.

I benefici garantiti dall'adozione del Creation Engine 2 sono molteplici, primo fra tutti il sistema di illuminazione in tempo reale che rappresenta, senza timore di smentita, la più significativa e convincente novità dell'intera impalcatura tecnica di Starfield. I ragazzi di Bethesda meritano un plauso anche per il lavoro svolto nella ricostruzione degli effetti volumetrici, nell'utilizzo dell'occlusione ambientale e nella tassellatura dei terreni, come pure nell'enorme varietà di elementi modulari per armi, armature, astronavi e accampamenti.

Per sua stessa natura, la titanica offerta ludica e tecnica di Starfield è però incapace di reggere il confronto meramente grafico e visivo con le produzioni current-gen più 'lineari' e 'cinematografiche', da qui le disuguaglianze che si ravvisano nella qualità estetica e tecnica dei modelli poligonali dei personaggi, come pure nelle ambientazioni e nella resa visiva generale.

Discutendo dei pregi e dei difetti della grafica di Starfield, è poi impossibile non citare l'impegno profuso da Bethesda per garantire un livello di ottimizzazione sensibilmente più elevato rispetto a quello che ha contraddistinto i passati progetti dell'azienda: gli unici appunti che possiamo muovere in tal senso al team di Howard sono quelli legati ai cali di fluidità percepiti in taluni frangenti del gameplay, anche se questi ultimi non inficiano in maniera eccessiva sulla qualità visiva e sull'esperienza di gioco. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro resoconto sulle prime recensioni internazionali di Starfield.