Starfield: grafica 'spaziale' su PC grazie alla mod con DLSS 3 e Ray Tracing

Starfield è il gioco tecnologicamente più avanzato mai creato da Bethesda Game Studios, e la space opera diretta da Todd Howard è uno spettacolo visivo già così com'è. Tuttavia, il GDR è sempre stato concepito con in mente la sua futura espansione tramite le mod.

In attesa dell'arrivo di mod in grado di stravolgere la struttura di gioco come accaduto nel tempo con Skyrim, sono già disponibili diversi contenuti dedicati al miglioramento della qualità grafica e prestazionale di Starfield.

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un nuovo video di Starfield arricchito con oltre 50 mod grafiche, incluso un reshade Ray Tracing. Il filmato che trovate in apertura mostra il GDR Sci-Fi a risoluzione 4K con impostazioni ultra e DLSS 3, oltre a molte altre modifiche che migliorano l'aspetto visivo, il gameplay, il campo visivo e altro ancora. Il risultato ottenuto è notevole e offre un aspetto più vivace, pulito e vivace alla space opera di Bethesda.

Naturalmente, è necessaria una configurazione PC di tutto rispetto per ottenere una fluidità di gioco accettabile in risoluzione 4K e tutte le mod attive. Inoltre, l'utilizzo dello shader RTGI personalizzato (che viene utilizzato per migliorare gli effetti di occlusione ambientale e illuminazione globale del gioco) può comportare evidenti cali di framerate. Per questo video, Digital Dreams ha utilizzato una GPU Nvidia RTX 4090 combinata con una CPU Ryzen 9 7950xx e memoria Kingston Fury 6000mhz.

Bethesda ha confermato che Starfield ha superato quota 10 milioni di giocatori in tutto il mondo.