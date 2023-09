Starfield, guida ai 24 poteri: come sbloccarli e quali sono i migliori

Starfield ci dà l'occasione di compiere viaggi intergalattici alla ricerca dei segreti dell'universo. Fra questi, ci sono artefatti in grado di conferirci poteri unici, come manipolare la gravità o realizzare immagini speculari di noi stessi o dei nostri nemici. Scopriamo in questa guida cosa sono, come si sbloccano e quali sono i migliori.

Come si sboccano i poteri in Starfield

Per sbloccare i poteri in Starfield dovremo anzitutto completare la missione principale “Dentro l’ignoto”, la terza missione principale con Constellation. L’obiettivo della missione sarà quello di investigare su un’anomalia che in seguito rivelerà un tempio.

Dopodiché, addentriamoci all’interno del tempio e completiamo l’attività di raccolta delle sfere di luce che compariranno. Dovremo fluttuare attraverso di esse, un’operazione che potrebbe richiederci un po’ di tempo. Quando l’avremo completata, otterremo il nostro primo potere: Campo antigravitazionale.

A partire da questo momento, potremo scoprire ulteriori Templi e poteri attraverso un gruppo di missioni chiamate “Potere dell'altro mondo”, che possono essere raggiunti esplorando lo spazio. In alternativa, queste stesse missioni possono anche essere attivate tramite Vladimir dopo aver portato a termine un sufficiente numero di missioni di trama.

Elenco di tutti i poteri di Starfield

I poteri a cui potremo attingere nel corso della nostra avventura spaziale sono ben ventiquattro. Si tratta, in particolare, di tutti quelli che trovate indicati in questo elenco in ordine alfabetico:

Alter ego : crea un’immagine speculare del nostro personaggio, regalandoci un alleato che combatterà al nostro fianco

: crea un’immagine speculare del nostro personaggio, regalandoci un alleato che combatterà al nostro fianco Atmosfera personale : ripristina l'ossigeno

: ripristina l'ossigeno Attrazione elementale : distrugge le risorse inorganiche nelle vicinanze e le attira a noi

: distrugge le risorse inorganiche nelle vicinanze e le attira a noi Campo antigravitazionale : crea un'area a bassa intensità gravitazionale che farà perderà gravità alle entità ostili, facendole fluttuare per un breve periodo di tempo senza avere alcuna ripercussione su di noi o sui nostri alleati.

: crea un'area a bassa intensità gravitazionale che farà perderà gravità alle entità ostili, facendole fluttuare per un breve periodo di tempo senza avere alcuna ripercussione su di noi o sui nostri alleati. Crea vuoto : interrompi la fornitura di O2 ai nemici vicini

: interrompi la fornitura di O2 ai nemici vicini Demone Interiore : crea un'immagine speculare del nemico, con il risultato che quest’ultimo finirà per combattere contro se stesso

: crea un'immagine speculare del nemico, con il risultato che quest’ultimo finirà per combattere contro se stesso Eruzione solare : emette una sfera solare che danneggia e brucia tutti i nemici nei paraggi

: emette una sfera solare che danneggia e brucia tutti i nemici nei paraggi Eterna mietitura : fa ricrescere le piante già raccolte attorno al giocatore

: fa ricrescere le piante già raccolte attorno al giocatore Forma del vuoto : ci rende quasi invisibili per un breve lasso di tempo

: ci rende quasi invisibili per un breve lasso di tempo Forma lunare : ci radica al suolo, ma ci permette di aumentare la resistenza a tutti i danni

: ci radica al suolo, ma ci permette di aumentare la resistenza a tutti i danni Graviscatto : consente di spingersi in avanti e aumentare brevemente i danni inflitti

: consente di spingersi in avanti e aumentare brevemente i danni inflitti Onda gravitazionale : crea un'onda di forza gravitazionale che respinge nemici e oggetti

: crea un'onda di forza gravitazionale che respinge nemici e oggetti Pace del creatore : disarma i nemici vicini, obbligandoli a deporre le armi per un breve periodo di

: disarma i nemici vicini, obbligandoli a deporre le armi per un breve periodo di Percezione atomica : rileva la forma di vita nelle vicinanze, anche attraverso le mura

: rileva la forma di vita nelle vicinanze, anche attraverso le mura Pozzo di gravità : crea un'area di densa gravità che attira e schiaccia tutto ciò che viene colpito

: crea un'area di densa gravità che attira e schiaccia tutto ciò che viene colpito Precognizione : permette di dare uno sguardo al futuro e prevedere le azioni degli NPC nel combattimento e nei dialoghi

: permette di dare uno sguardo al futuro e prevedere le azioni degli NPC nel combattimento e nei dialoghi Raggio di particelle : spara un raggio di energia in linea retta che infligge ingenti danni

: spara un raggio di energia in linea retta che infligge ingenti danni Risveglio alieno : resuscita un alieno morto affinché combatta per noi

: resuscita un alieno morto affinché combatta per noi Scudo reattivo : crea uno scudo che blocca e/o riflette i proiettili per aumentare la nostra resistenza agli attacchi

: crea uno scudo che blocca e/o riflette i proiettili per aumentare la nostra resistenza agli attacchi Sfasamento temporale : rallenta il tempo intorno per un certo periodo

: rallenta il tempo intorno per un certo periodo Supernova : emette un'esplosione attorno al personaggio, infliggendo ingenti danni ai nemici coinvolti

: emette un'esplosione attorno al personaggio, infliggendo ingenti danni ai nemici coinvolti Terrestre : manipola la gravità intorno a noi ai livelli terrestri, trascinando a terra tutto

: manipola la gravità intorno a noi ai livelli terrestri, trascinando a terra tutto Vita forzata : ruba le forze vitali dei nemici e le aggiunge alla propria salute

: ruba le forze vitali dei nemici e le aggiunge alla propria salute Vuoto siderale: crea una sfera di ghiaccio che congela tutti i nemici danneggiati dall'esplosione

Possiamo ottenere tutti e 24 i poteri di Starfield in un’unica partita, anche se questo ci richiederà di compiere scelte specifiche e dare la caccia a templi e artefatti nel gioco. Il Nuovo Gioco +, inoltre, ci darà l’opportunità di potenziare ulteriormente i poteri già raccolti.

In generale, i poteri migliori sono quelli che ci danno un vantaggio in combattimento, offrendo alcune rare capacità di controllo dei nemici o aumentando la nostra forza. Ecco perché tra i poteri spiccano per eccellenza soprattutto Alter ego, Campo antigravitazionale, Sfasamento temporale, Graviscatto, Precognizione, Scudo reattivo e Supernova.

Come equipaggiare un potere

Per poter scegliere un potere, dovremo prima equipaggiarlo. Si tratta di un’operazione molto semplice. Non dovremo far altro che aprire il menu con TAB su PC o con il tasto Avvia su controller.

A questo punto, selezioniamo la parte superiore del nostro inventario, quindi scegliamo il potere che vogliamo equipaggiare. Per una disamina completa, suggeriamo di approfondire anche le migliori abilità di Starfield per ogni talento.

Come usare i poteri in Starfield

Per poter sprigionare l’effetto di uno dei poteri dovremo premere Z su tastiera e il mouse, mentre su controller dovremo premere assieme i tasti LB+RB.

Tuttavia, per poter ricorrere a un potere in Starfield, dovremo anche disporre del relativo “Astrale”, il corrispettivo del “mana”, per intenderci. Si tratta di un misuratore rappresentato da una barra al di sotto di quella dell’energia. La barra in questione si ricarica col tempo, ma ogni abilità che useremo richiede una certa porzione della stessa. Come possiamo facilmente intuire, più potente è il potere e più alto sarà il prezzo per rilasciarlo, quindi pianifichiamo con cura quando adoperarlo.

Per rigenerare più in fretta il misuratore di potere astrale, possiamo anche servirci delle Essenze quantistiche, che vengono utilizzate per accelerare il riempimento della barra di potere per 60 secondi. Per farlo, ci basterà aprire il menu “Poteri” e. nell’angolo in basso a sinistra dello schermo, utilizzare un’essenza quantistica con R su PC o X su controller Xbox.

Dove scoprire tutti i poteri

Per sbloccare tutti i poteri disponibili, dovremo completare una serie di missioni secondarie chiamate “Potere dell'altro mondo”. Queste missioni si attivano dopo aver finito la missione principale “Dentro l’ignoto”, che porterà alla luce il primo tempio.

A partire da quel momento, potremo determinare liberamente l’ordine in cui visitare gli altri templi, che sono segnalati sulla mappa. Ogni tempio ci darà accesso a un potere diverso, che potremo usare per affrontare le diverse sfide del gioco. Durante le escursioni, facciamo attenzione alla fauna e alle avversità ambientali, che potrebbero causarci Afflizioni in Starfield. Teniamo presente, peraltro, che gli artefatti sono delle antiche reliquie che nascondono dei poteri speciali e hanno un ruolo nel mosaico narrativo di Starfield, rappresentando uno dei punti focali della trama. Ciò premesso, ecco la lista di tutti gli artefatti del gioco e come recuperarli:

Artefatto Alfa : di proprietà della Constellation

: di proprietà della Constellation Artefatto Beta : Nave di Maoro, missione "Il vecchio quartiere"

: Nave di Maoro, missione "Il vecchio quartiere" Artefatto Chi : Missione “Nido vuoto”

: Missione “Nido vuoto” Artefatto Delta : il Cacciatore, missione “Rivelazione”

: il Cacciatore, missione “Rivelazione” Artefatto Epsilon : il Cacciatore, missione “Rivelazione”

: il Cacciatore, missione “Rivelazione” Artefatto Eta : avamposto minerario degli Argos Extractors, missione "Un piccolo passo"

: avamposto minerario degli Argos Extractors, missione "Un piccolo passo" Artefatto Gamma : il Cacciatore, missione “Rivelazione”

: il Cacciatore, missione “Rivelazione” Artefatto Iota : miniera abbandonata, missione “Dentro l’ignoto”

: miniera abbandonata, missione “Dentro l’ignoto” Artefatto Kappa : il cacciatore, missione “Rivelazione”

: il cacciatore, missione “Rivelazione” Artefatto Lambda : stazione di ricerca Nishina, missione “Intrico”

: stazione di ricerca Nishina, missione “Intrico” Artefatto Mu : tempio sepolto, missione “Rivelazione”

: tempio sepolto, missione “Rivelazione” Artefatto Nu : Salotto Astrale, missione "Col denaro tutto si compra"

: Salotto Astrale, missione "Col denaro tutto si compra" Artefatto Omega : l'Emissario, missione "Rivelazione"

: l'Emissario, missione "Rivelazione" Artefatto Omicron : Formazione rocciosa, missione "Gli ultimi scorci"

: Formazione rocciosa, missione "Gli ultimi scorci" Artefatto Phi : la Scow, missione "Niente movimenti bruschi"

: la Scow, missione "Niente movimenti bruschi" Artefatto Pi : l'Emissario, missione "Rivelazione"

: l'Emissario, missione "Rivelazione" Artefatto Psi : NASA, missione “Scoperte dal passato”

: NASA, missione “Scoperte dal passato” Artefatto Rho : l'Emissario, missione "Rivelazione"

: l'Emissario, missione "Rivelazione" Artefatto Sigma : missione comapnion Barrett (dovremo aver completato la missione principale “Sulle loro orme” e raggiunto il livello di amicizia appropriato con Barrett prima; non dovremo cercare l'Artefatto, dato che Barret lo ha già a disposizione, dovremo solo viaggiare con lui al Tempio Sigma per sbloccare il potere)

: missione comapnion Barrett (dovremo aver completato la missione principale “Sulle loro orme” e raggiunto il livello di amicizia appropriato con Barrett prima; non dovremo cercare l'Artefatto, dato che Barret lo ha già a disposizione, dovremo solo viaggiare con lui al Tempio Sigma per sbloccare il potere) Artefatto Tau : pianeta casuale, missione "Ancor più dentro l’ignoto"

: pianeta casuale, missione "Ancor più dentro l’ignoto" Artefatto Theta : pianeta casuale, missione " Ancor più dentro l’ignoto "

: pianeta casuale, missione " Ancor più dentro l’ignoto " Artefatto Upsilon : il Cacciatore, missione “Rivelazione”

: il Cacciatore, missione “Rivelazione” Artefatto Xi : l'Emissario, missione "Rivelazione"

: l'Emissario, missione "Rivelazione" Artefatto Zeta: caratteristica geofisica inspiegabile, missione "Dentro l’ignoto"

In definitiva, non dimentichiamo che avremo la possibilità di migliorare i nostri poteri speciali grazie alla modalità Nuovo Gioco +, che si attiva dopo aver finito il gioco una prima volta. Ogni volta che visiteremo un tempio che abbiamo già visitato in precedenza, il potere che otterremo da quell’artefatto diventerà più forte e meno costoso.

Se dovessimo aver lasciato indietro qualche artefatto nella prima partita, potremo continuare a cercarli e a potenziarli nelle partite successive. Potremo, infatti, ripetere il Nuovo Gioco + tutte le volte che vorremo, potenziando sempre più i nostri poteri.