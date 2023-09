Starfield guida: come attivare il DLSS nella versione PC

Come ormai ben saprete, Starfield non include il supporto ufficiale al DLSS di Nvidia, ma un membro della community è già corso ai ripari, pubblicando la prima mod che consente di attivare la tanto apprezzata feature.

Il noto modder PureDark ha messo in mostra le sue notevoli doti pubblicando la prima mod di Starfield a pochissime ore dal lancio dell'Early Access, così da permettere ai giocatori PC di utilizzare una vecchia versione del DLSS, per la precisione la 2.0.

Per poter usufruire della mod di PureDark - che richiede una scheda video della serie RTX - occorre installare alcuni file aggiuntivi, dal momento che la creazione dell'utente richiede anche un plugin extra sviluppato sempre da lui. Il primo passaggio da seguire è scaricare UpscalerBasePlugin su NexusMods, poi è necessario visitare il portale TechPowerUp per eseguire il download dei file relativi al DLSS di Nvidia, ossia l'ultimo pacchetto in alto a sinistra. Non preoccupatevi se il nome suggerisce che si tratti del DLSS 3.5, poiché funzionerà ugualmente. Il terzo ed ultimo pacchetto è quello creato da PureDark appositamente per il gioco Bethesda, ovvero Starfield Upscaler, anch'esso disponibile su NexusMods.

Ora che avete tutti e tre i pacchetti, dovete procedere in questo specifico ordine:

Estraete il contenuto di Starfield Upscaler: si tratta di una cartella chiamata 'mods' ed un file 'dxgi.dll' Copiate il file e la cartella 'mods' nel percorso in cui è installato Starfield Procedete con l'estrazione di UpscalerBasePlugin, poi copiate il contenuto all'interno della cartella 'mods' Ora estraete l'archivio "nvngx_dlss_3.5.0", così da ottenere il file 'nvngx_dlss.dll' Copiate quindi il file 'nvngx_dlss.dll' nella cartella 'UpscalerBasePlugin'

Se avete seguito correttamente i passaggi, il DLSS avrà sostituito l'FSR. Avviate quindi Starfield e accedete alle impostazioni video: dopo aver posizionato il cursore sulla voce 'Scala risoluzione rendering', premete il tasto 'Fine' sulla tastiera, così da far apparire sulla destra una piccola finestra. Da qui occorre impostare 'DLSS' sotto Upscale Type e modificare le altre opzioni in base alle vostre esigenze (tutte tranne preset, che non funziona). Per regolare il DLSS vi basterà modificare la percentuale di 'Scala risoluzione rendering' sulla sinistra.

Questa è una scala dei valori che potrebbe aiutarvi con la configurazione:

DLAA - 100% Scala risoluzione rendering

DLSS Qualità - 67% Scala risoluzione rendering

DLSS Bilanciato - 58% Scala risoluzione rendering

DLSS Prestazioni - 50% Scala risoluzione rendering

DLSS Prestazioni Ultra - 33% Scala risoluzione rendering

Stando alle parole dell'utente, il supporto al DLSS 3.0 arriverà solo in futuro e, con tutta probabilità, sarà un'esclusiva di coloro i quali contribuiscono al Patreon del modder, visto che i file che verranno pubblicati potrebbero implementare un qualche tipo di protezione.

