Starfield guida: come fare per modificare la nave casa

Nel corso della vostra avventura in Starfield, il nuovo gioco di Bethesda Game Studios, aggiungerete numerose navicelle alla vostra collezione. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di cambiare nave e passare ad una di quelle nel 'garage', ecco tutti i passaggi da seguire.

Per procedere con il cambio della nave casa, che altro non è che il velivolo principale del protagonista, occorre recarsi presso un qualsiasi avamposto o a Nuova Atlantide, la più grande città del gioco Bethesda. Una volta atterrati, noterete che in prossimità della piattaforma di atterraggio c'è un NPC, ossia il Tecnico dei Servizi Navali: avvicinatevi a questo personaggio e avviate un dialogo, poi selezionate l'opzione “Mi piacerebbe vedere e modificare le mie navi”. Così facendo, avrete la possibilità di consultare l'elenco delle navicelle in vostro possesso e, dopo aver selezionato quella che più vi interessa, potete contrassegnarla come la nuova nave casa.

In alternativa, potete saltare a bordo di una nuova navicella - che sia stata legalmente acquistata o sottratta in modi poco consoni ad altri esploratori dello spazio - e atterrare su un qualsiasi pianeta oppure usare il viaggio rapido: in questo modo, la nave in uso verrà automaticamente considerata casa.

Se questa funzionalità non dovesse essere disponibile nella vostra partita, ciò significa che al momento siete in possesso solo ed esclusivamente di un mezzo di trasporto. Come potete facilmente intuire, non è possibile seguire questa guida se si ha a disposizione solo una nave, dal momento che per ovvie ragioni questa verrà impostata come nave casa e non vi sarà modo di selezionarne un'altra.

Avete già letto la nostra guida su come scaricare i bonus pre-order e i pacchetti di extra della Premium Edition di Starfield?