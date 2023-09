Starfield Guida: come trovare il Casinò e quali sono i suoi segreti

L’universo è ricco di possibilità. Là fuori in Starfield, in qualche sistema stellare ancora da scoprire, c’è un’opportunità per cosmonauti di tutti i tipi, anche per gli amanti del gioco d’azzardo, o meglio, di quello che ne rimane: un casinò abbandonato ma non privo di tesori.

Dove trovare il Casinò in Starfield

Il Casinò è situato nel sistema Olimpo, non distante dal sistema di Alfa Centauri (quello in cui sorge Nuova Atlantide). Facciamo attenzione nella selezione della destinazione perché ci sono due sistemi solari molto vicini fra loro, Olimpo e Aranae. A noi interessa il primo. Contrariamente a quanto potremmo pensare, il Casinò non è ubicato su un pianeta. Per scoprirlo, dovremo spingerci nell’orbita di Nesoi. A questo proposito, selezioniamo la stazione spaziale e, una volta arrivati in orbita, voliamo dalla stazione e attracchiamo.

Il comitato di benvenuto non sarà dei più calorosi, c’è da dirlo: prepariamoci a combattere contro alcuni nemici che si avventeranno su di noi al nostro arrivo. Non è necessario farli fuori tutti, ma sicuramente ci aiuterà a risparmiarci seccature mentre svaligeremo il Casinò delle sue ricchezze. In caso di difficoltà, consultate pure la nostra guida su come trattare le Afflizioni in Starfield.

Tesori e Segreti del Casinò di Starfield

Nella casa da gioco potremo incappare in numerose casseforti, pronte a essere scassinate, nonché in alcune casse da cui ricavare degli utili oggetti per il nostro viaggio. La grande cassaforte del Casinò, inoltre, è aperta quanto basta per consentirci di fluttuare al suo interno. Per conformarci alle regole del posto, rischiamo tutto e addentriamoci nella cassaforte per scoprire un forziere che può essere depredato per aggiungere Contrabbando al nostro inventario. Tuttavia, facciamo attenzione all’effetto di quest’oggetto.

Se non siamo ancora sazi, possiamo interagire con il computer Jackpot Backend del Casinò. Necessita di un codice per elargire la vincita, un codice che noi abbiamo a portata di mano, naturalmente: 12, 19, 36, 5. Inseriamo questo codice e potremo riscuotere la rispettabile somma di 3.700 crediti. Jackpot! Per chi non si accontenta, vi segnaliamo che è stata scoperta di recente una pozza che dispensa loot a volontà in Starfield. In alternativa, potete sfruttare un assurdo glitch per maturare Crediti infiniti.