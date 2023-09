Starfield, guida completa alle navi: statistiche, tipologie, come ottenerle e potenziarle

L’esplorazione fra le stelle richiede una nave adeguata, un fidato equipaggio e un’ottima capacità di pilotaggio. In questa guida scopriamo come funzionano le navi in Starfield, come ottenerle (o rubarle), come riparlarle, quali sono le 75 tipologie di astronavi esistenti e come capire le loro statistiche e i loro moduli.

In Starfield è possibile disporre di un massimo di 8 astronavi alla volta, purché regolarmente registrate allo spazioporto, e il loro scopo primario è quello di favorire i viaggi interstellari e interplanetari per esplorare l’universo e completare le varie missioni. Ogni nave può essere potenziata per raggiungere i risultati desiderati attraverso l’assemblamento di nuove componenti e l’assegnazione di nuovi membri nell’equipaggio. Proseguendo con la trama principale, otterremo alcune nuove navi, oppure miglioreremo quelle già in nostro possesso.

Le modifiche apportate alle navi spaziali hanno ripercussioni diverse e ognuna di esse è più o meno adatta a determinati compiti. La nave con cui inizieremo il gioco è la Frontier, che può essere anche personalizzata nelle prime ore di gioco fin quando non otterremo un veicolo migliore.

Come ottenere una nave in Starfield

Alcune navi possono essere aggiunte alla propria collezione senza sborsare un soldo come acquisto presso uno degli spazioporti presenti presso i numerosi pianeti o le numerose città in cui approderemo. In alternativa, molte navi possono anche essere rubate. Entrambi i metodi non ci costano nulla, insomma.

Per la precisione, le seguenti navi possono essere acquisite gratuitamente:

Frontier : nave predefinita ricevuta all'inizio del gioco

: nave predefinita ricevuta all'inizio del gioco Kepler R : completando la missione secondaria di Walter in cui occorrerà guidare il dipartimento di ricerca e sviluppo nella creazione di una nuova astronave; decidendo per l’opzione con un budget elevato e approfondendo le ricerche, si otterrà come ricompensa

: completando la missione secondaria di Walter in cui occorrerà guidare il dipartimento di ricerca e sviluppo nella creazione di una nuova astronave; decidendo per l’opzione con un budget elevato e approfondendo le ricerche, si otterrà come ricompensa Razorleaf : completando la missione “Mantide”

: completando la missione “Mantide” Star Eagle : completando la missione “Cade il Martello”

: completando la missione “Cade il Martello” Guardiano Astrale : iniziando un Nuovo Gioco + su Starfield

: iniziando un Nuovo Gioco + su Starfield Nave Prigione UC : completando la missione della Flotta Cremisi "Echi del passato".

: completando la missione della Flotta Cremisi "Echi del passato". Wanderwell: ricevuta dai nostri genitori dopo aver scelto il tratto Starfield "Cose da figli"; gratuita tecnicamente parlando, anche se occorre accantonare il 2% dei propri Crediti per inviarli a casa ogni settimana (consultate anche la nostra guida ai tratti migliori di Starfield).

Come riparare un’astronave in Starfield

Nella malaugurata ipotesi che la nostra astronave si danneggi, possiamo ripararla andando in uno spazioporto e contattando il Tecnico dei servizi navali. Dopodiché, dovremo selezionare l’opzione “Devo riparare la nave”, che ci costerà 1.000 crediti. Questo è un prezzo fisso, quindi conviene aspettare che la nave sia abbastanza danneggiata prima di portarla dal tecnico. Un altro modo per riparare la nave è mentre la stiamo guidando, anche se è preferibile adoperare questo metodo soltanto se strettamente necessario. In tal caso, dovremo possedere delle specifiche componenti della nave, che possiamo comprare da vari negozi e venditori e che occupano 10 kg nel nostro inventario o nella stiva.

Quando siamo in orbita, possiamo premere la levetta destra sul controller, oppure il tasto O sul PC per usare le parti della nave, che ripareranno il 4% del nostro scafo al secondo per un lasso di tempo di 10 secondi, fino a un massimo del 40%.

Statistiche delle astronavi

Quando si maneggia o si personalizza una nave in Starfield, bisogna anche tenere conto delle sue caratteristiche. Si tratta, nello specifico, dei parametri che seguono:

Capacità Stiva : determina la quantità di merce che può essere stivata sulla nave

: determina la quantità di merce che può essere stivata sulla nave Equipaggio : indica quanti membri dell’equipaggio possono accedere alla nave (possono essere assunti nello spazioporto per svolgere specifiche funzioni a bordo)

: indica quanti membri dell’equipaggio possono accedere alla nave (possono essere assunti nello spazioporto per svolgere specifiche funzioni a bordo) Carburante : denota la capacità di carburante del veicolo (scoprite come rifornire di carburante la nave in Starfield per approfondimenti)

: denota la capacità di carburante del veicolo (scoprite come rifornire di carburante la nave in Starfield per approfondimenti) Scafo : rivela le innate capacità di resistenza della nave

: rivela le innate capacità di resistenza della nave Portata : indica quanto lontano la nave può spingersi in anni luce

: indica quanto lontano la nave può spingersi in anni luce Massa : indica il valore di massa della nave

: indica il valore di massa della nave Reattore : mostra la capacità di potenza della nave

: mostra la capacità di potenza della nave Scudo : determina quanti danni gli scudi della nave possono sostenere

: determina quanti danni gli scudi della nave possono sostenere Capacità Schermata : segnala quanta merce può essere occultata alle scansioni

: segnala quanta merce può essere occultata alle scansioni Valore: mostra il valore della nave in termini economici

Alla voce armi, invece, compaiono i seguenti valori:

BAL : Armi balistiche

: Armi balistiche EM : Armi EM

: Armi EM LAS : Armi Laser

: Armi Laser MSL : Missili

: Missili PAR: Armi a Particelle

Moduli e interni delle navi

Personalizzare la nave in Starfield ci darà accesso a vari moduli per l'interno della nostra nave. I vari costruttori navali hanno ciascuno il proprio stile distinto che influenza l'aspetto di ogni componente della nave, compresi gli alloggi, le stive di carico, le mense e le sale di controllo. Qui sotto trovate indicati tutti i tipi di moduli relativi alle navi in Starfield:

Abitacoli

Stive

Attracchi

Carrelli

Motori

Strutturali

Serbatoi

Gravimotori

Hab

Sezioni

Reattori

Scudi

Armi

Tipologia di navi in Starfield

Le navi di Starfield sono classificate in categorie che rappresentano le loro caratteristiche e il loro stile. La qualità di ogni categoria è indicata dai numeri romani, dove II rappresenta un valore migliore rispetto a quello di partenza e via discorrendo. Possiamo ottenere nuove navi e tipologie di navi in diversi modi: comprandole, svolgendo missioni, raggiungendo obiettivi o sottraendole agli NPC. Teniamo presente, tuttavia, che le navi rubate devono essere registrate prima di poterle modificare.

Di seguito trovate tutte le 75 tipologie di astronavi esistenti in ordine alfabetico:

Abyss Trekker

Achilles

Asphalt CB

Big Rig

Caravan

Carry ALL

Celestial

Civshuttle

Conquerer

Crimson Fleet Banshee

Crimson Fleet Ghost

Crimson Fleet Haunt

Crimson Fleet Phantom

Crimson Fleet Specter

Crimson Fleet Wight

Crimson Fleet Wraith

Crossbow

Discovery

Dragonfire

Dullahan

Ecliptic Claymore

Ecliptic Stiletto

Econohaul

Falcon

Frontier

Galileo

Gladius

Hammerhead

Hoplite

Kfir

Lil Muv

Longsword

Mako

Marathon

MULE

Murasame

Mustang

Narcissus

Narwhal

Nimitz

Orca

Pelican

Phalanx

Pik Up

Privateer

Pterosaur

Rambler

Ranger

Responder

Roanoke

Shackleton

Shieldbreaker

Silent Runner

Slipstream

Spacer Coyote

Spacetruk

Sparrow

Star Eagle

Star Semi

Stronghold

Sunsail

Thresher

Trader Railstar

Transpo

Trebuchet

Vagabond

Vindicator

Voyager

Wagontrain

Wanderlust

War Horse

Warhammer

Warwolf

Watchdog

Wendigo

Come rubare un’Astronave in Starfield

Se vogliamo adoperare metodi meno ortodossi per ottenere una nave spaziale e non temiamo rimorsi di coscienza, possiamo sempre decidere di rubarne una.

Per rubare una nave in Starfield, dovremo anzitutto individuarla e agganciarla al 100%, quindi dovremo attivare la modalità di puntamento, utilizzando il comando sullo schermo, per poi rompere gli scudi e i motori della nave. In questa fase, facciamo attenzione a non distruggere la nave stessa!

Quando la nave fluttuerà nello spazio, ormai inabilitata, avviciniamoci nel raggio di 500 metri e scegliamo di attraccare quando richiesto. Quando ci troveremo all'interno della nave, uccidiamo l'intero equipaggio, assicurandoci di non lasciare vivo nessuno.

A questo punto, posizioniamoci sul sedile del pilota per prendere il controllo della nave, poi facciamo rotta verso lo spazioporto più vicino e parliamo con un Tecnico dei servizi navali per registrare la nostra astronave in cambio di una piccola somma di denaro.

Ricapitolando, per rubare una nave in Starfield, dovremo prima salire a bordo e dirottarla, a condizione che di possedere l'abilità di Pilotaggio pertinente per requisirla. Per entrare ufficialmente in possesso del veicolo, dovremo infine registrarlo presso uno spazioporto.