Starfield: cosa sono le afflizioni e come curarle adeguatamente

Starfield ci porta e esplorare galassie e sistemi stellari che traboccano di fascino e di pericoli nello stesso tempo. Un piede in fallo, un contatto con un elemento ambientale ostile o una temperatura sopra la norma possono debilitarci con delle vere e proprie afflizioni. Vediamo come curarle all’occorrenza.

Cosa sono e come funzionano le Afflizioni in Starfield

Per prima cosa, occorre distinguere fra due tipi di Afflizioni in Starfield: le lesioni e le infezioni. Le prime possono maturare a seguito di attività particolarmente rischiose, come cadere da altezze elevate; le seconde insorgono subendo danni da creature e/o pericoli biologici.

Per verificare se siamo rimasti vittime di un’alterazione di stato, potremo aprire il relativo elenco “Effetti di stato” che si trova nel menu “Stato”. Ogni afflizione sarà contrassegnata da una specifica icona di riconoscimento.



Per ogni afflizione contratta, il menu mostrerà anche lo stato della Prognosi, valutandola in una scala da “Scarso” a “Eccellente”. Migliore è la valutazione, maggiori sono le possibilità di guarire spontaneamente, ossia senza ricorrere a trattamenti di alcun tipo. La buona notizia è che la prognosi può migliorare da sola a mano a mano che passa il tempo:

Scarsa : nessuna possibilità di guarigione autonoma

: nessuna possibilità di guarigione autonoma Stabile : moderate possibilità di guarigione autonoma

: moderate possibilità di guarigione autonoma Buona : buone possibilità di guarigione autonoma

: buone possibilità di guarigione autonoma Eccellente: elevate possibilità di guarigione autonoma

Elenco di tutti gli effetti di stato in Starfield

Il miglior modo per sopravvivere alle ostilità è sapere come affrontarle. Se necessitiamo di curarci immediatamente, dovremo adoperare il rimedio corrispondente all’alterazione di stato che abbiamo contratto. Nell’elenco sottostante trovate indicate le afflizioni e il relativo trattamento:

Lesione cerebrale : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Ustione : curabile con Gel curativo, Pasta antibiotica, Pasta curativa, Bende impregnate, Impacco analgesico

: curabile con Gel curativo, Pasta antibiotica, Pasta curativa, Bende impregnate, Impacco analgesico Commozione cerebrale : curabile con con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Contusione : curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico

: curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico Lussazione : curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili

: curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili Arto fratturato : curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili

: curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili Cranio fratturato : curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatori stabili

: curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatori stabili Congelamento : curabile con Gel curativo, Pasta antibiotica, Pasta curativa, Bende impregnate

: curabile con Gel curativo, Pasta antibiotica, Pasta curativa, Bende impregnate Colpo di calore : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Ernia : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Ipotermia : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Infezione : curabile con Impacco analgesico, Iniettore antibiotico, Pasta antibiotica

: curabile con Impacco analgesico, Iniettore antibiotico, Pasta antibiotica Lacerazione : curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico

: curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico Danno polmonare : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Avvelenamento : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Ferita da punta : curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico

: curabile con Bende, Bende impregnate, Immobilizzatore riparatore, Impacco analgesico Avvelenamento da radiazioni : curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente

: curabile con Iniettore, Iniettore antibiotico, Olio di serpente Distorsione : curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili

: curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili Strappo muscolare: curabile con Immobilizzatore, Immobilizzatore riparatore, Immobilizzatori stabili

Se non abbiamo con noi l’oggetto adatto alla nostra afflizione, possiamo rivolgerci ai medici presenti in tutti i Sistemi Stabiliti, i quali – dietro pagamento – potranno eliminare tutti i nostri status negativi.

Dove acquistare i rimedi per le alterazioni di stato

Passati in rassegna gli effetti di stato di Starfield, è bene sapere che possiamo aumentare la salute massima del protagonista e al bisogno acquistare i trattamenti necessari a curare le afflizioni direttamente presso alcuni negozi.

Già nelle prime fasi del gioco, possiamo ad esempio visitare il sistema di Alfa Centauri. Qui, scegliamo di fare rotta su Jemison, precisamente nel Quartiere del Tasm.

Una volta atterrati, proseguiamo dritti di fronte a noi, svoltiamo alla nostra destra non appena possibile e seguiamo il cartello per il “Residential District”, procedendo oltre di esso. Così facendo, si staglierà di fronte a noi un’edificio con l’insegna “Reliant Medical”.



Entriamo all’interno e rivolgiamoci al Dott. Alexei Lebedev, quindi scandagliamo il suo menu delle provviste per acquistare tutti gli eventuali trattamenti di cui possiamo aver bisogno. Oltre alle cure sopracitate, potremo comprare anche utili Medikit e Trauma-pack.

Addichrone

Battlestim

Bende

Bende impregnate

Boudicca

CQB-X

Cuore +

Gel curativo

Immobilizzatore

Immobilizzatore riparatore

Immobilitzzatori stabili

Impacco analgesico

Iniettore

Iniettore antibiotico

Medikit

Olio di serpente

Pasta antibiotica

Pasta curativa

Penicillina X

Reconstim

Sciacquabudella

Trauma-pack

Per chi ha bisogno di rimedi curativi a portata di mano, soprattutto Medikit e Trauma-Pack, basterà aprire il menu, selezionare “Inventario” e successivamente "Provviste". In basso a destra nella schermata potremo visualizzare il tasto associato alla funzione “Preferiti”.

Premiamo il tasto corrispondente a “Preferiti” e selezioniamo lo slot nel quale vogliamo collocare la relativa provvista per averla subito a portata di mano. Qui potremo sistemare anche le nostre armi e, a questo proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida a tutte le armi uniche più forti di Starfield.



L’inventario rapido potrà essere così richiamato in qualunque momento tramite i tasti direzionali. Ricordiamoci, infine, che tutti gli oggetti per trattare le afflizioni posseggono lo stesso peso in termini di carico.