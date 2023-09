Starfield: guida alle migliori abilità nel gioco per ogni talento

Le abilità e i background in Starfield possono formare le build più adatte al nostro stile di gioco, ma alcune sono così utili e versatili che possono uniformarsi alla maggior parte delle esigenze in game. Scopriamo quali sono le migliori abilità a cui dedicare attenzione nel gioco.

L’albero dei talenti di Starfield è suddiviso in cinque categorie, ciascuna con le proprie abilità, e ogni abilità a sua volta può essere potenziata dal Grado 1 al Grado 4. Dopo aver approfondito come aumentare di livello e ottenere Punti Abilità in Starfield, in questa guida analizziamo le migliori abilità per ogni ramo esistente.

Migliori abilità nel ramo Fisico

Le abilità di tipo Fisico servono ad aumentare i valori di salute, le capacità furtive e i danni che si infliggono nel corso dei combattimenti in mischia. Per cominciare, molto utile è Sollevamento pesi, che aumenta la capacità di carico totale, consentendoci ai livelli più alti di arrivare a sopportare anche 100 KG, e Fitness, che aumenta la quantità massima di ossigeno disponibile.



Anche Furtività, che aggiunge/migliora l’indicatore di furtività, rendendoci più difficili da rilevare quando ci aggiriamo furtivamente per le aree e aumentando i danni delle armi silenziate con gli attacchi furtivi, è un'abilità irrinunciabile.

Infine, Benessere, che aumenta la nostra salute massima fino al 40%, è un ottimo investimento, insieme ad Arti marziali, che aumenta la probabilità di colpo critico con attacchi disarmati e in mischia, e Ringiovanimento, che permette di rigenerare sempre più velocemente la salute al di fuori del combattimento.

Migliori abilità nel ramo Sociale

Le abilità nel ramo Sociale sono utili nella gestione di equipaggio e compagni, nel completamento dei minigiochi dialettici e nell'ottenimento di prezzi più vantaggiosi dai venditori.



Tra queste, Persuasione è indubbiamente una delle migliori abilità del gioco. Aumenta, infatti, le nostre probabilità di successo quando vogliamo persuadere qualcuno, una meccanica centrale in Starfield, soprattutto per tenersi lontani dai guai. Oltre a questa, non lasciamoci sfuggire Gestione Avamposto, che consente di stabilire rotte commerciali fra gli avamposti che costruiremo.

Migliori abilità nel ramo Combattimento

Come suggerisce il nome, le abilità di questa sezione migliorano le nostre performance in battaglia e incrementano la nostra perizia nell'uso di armi ed esplosivi.



Balistica, sin dagli esordi del gioco, è un’ottima abilità, perché consente alle armi balistiche di infliggere più danni. Quest’abilità è doppiamente utile in accostamento a Ricarica Rapida, che aumenta la velocità con cui si ricaricano le armi.

Precisione Tiro, invece, aumenta le probabilità di colpo critico con armi a distanza non automatiche, mentre Penetrazione Corazza consente agi attacchi di ignorare una certa percentuale delle armature nemiche.

Migliori abilità nel ramo Scienza

Il ramo Scienza si focalizza sulle abilità che agevolano l'esplorazione planetaria, la scansione, la costruzione di avamposti e la creazione in generale.

Ingegneria Armi dà la possibilità di creare modifiche migliorate per armi presso un banco da lavoro per armi e ricercare modifiche aggiuntive per armi in un laboratorio di ricerca, fino a ricercare e creare modifiche magistrali per armi.



Design Tuta Spaziale, invece, permette di creare modifiche per tute spaziali, caschi e zaini, oltre che ricercare modifiche aggiuntive presso un laboratorio di ricerca. Migliora a mano a mano che la si potenzia, fino a consentirci di creare tute spaziali e caschi che non consumano risorse.

Ingegneria Astronavi, invece, consente di sbloccare moduli unici e sperimentali per le astronavi, mentre Ingegneria Avamposti consente di sbloccare nuovi e più avanzati moduli per gli avamposti.

Medicina, da ultimo, incrementa l’efficacia degli oggetti curativi, come medikit, trauma-pack e kit di emergenza. Si tratta di un toccasana da attivare quanto prima per aumentare significativamente le proprie chance di sopravvivenza.

Migliori abilità nel ramo Tecnologia

La categoria della Tecnologia abbraccia tutte quelle abilità che aumentano l'efficacia delle armi ad alta tecnologia e ci supporta nella costruzione di navi e nel combattimento navale.

Addestramento Boostpack ci consente prima di utilizzare i boostpack, poi di aumentarne l’efficienza, consumando meno carburante e rigenerandolo più rapidamente. Se non sapete come usarlo, vi rimandiamo alla nostra guida su come usare il Boostpack in Starfield.

Controllo Puntamento è un'altra utile aggiunta all'arsenale, perché sblocca la funzionalità di puntamento della nave e, con i dovuti potenziamenti di grado, migliora il tempo di aggancio e i danni inflitti ai sistemi in questa modalità.

Per concludere, Sicurezza ci permette di tentare di violare serrature di livello sempre più alto e di accumulare fino a 5 tentativi automatici per farlo. Consigliata per il suo ottimo utilizzo nel corso dell'esplorazione e gli indubbi benefici nel lungo termine.