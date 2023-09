Starfield: guida ai migliori background da scegliere

Come vi abbiamo spiegato nella nostra guida ai Tratti migliori da scegliere in Starfield, queste caratteristiche non sono permanenti. Discorso diverso vale per i Background, che rappresentano una scelta irreversibile e, pertanto, sarebbe preferibile prenderla con cura durante la fase di creazione del personaggio.

Cosa sono i Background?

Il Background di Starfield va a decretare quali sono i trascorsi del protagonista, fattore che in determinate situazioni (non molte, a dire il vero) sbloccherà opzioni di dialogo aggiuntive con alcuni personaggi. Oltre a questo, la scelta delle origini del vostro minatore spaziale modifica anche quelle che sono le tre abilità iniziali. Sappiate che non esistono Background con abilità uniche e, di conseguenza, l’unica reale differenza tra una scelta e l’altra è il modo in cui sono distribuiti i tre punti iniziali.

Tutti i background di Starfield

Ecco di seguito l’elenco completo dei Background con le relative abilità iniziali:

Artista scultorio: Medicina, Geologia e Persuasione

Medicina, Geologia e Persuasione Buttafuori: Pugilato, Sicurezza e Fitness

Pugilato, Sicurezza e Fitness Cacciatore di bestie: Fitness, Balistica e Gastronomia

Fitness, Balistica e Gastronomia Cacciatore di taglie: Pilotaggio, Controllo puntamento e Addestramento Boostpack

Pilotaggio, Controllo puntamento e Addestramento Boostpack Canaglia spaziale: Certificazione pistole, Pilotaggio e Persuasione

Certificazione pistole, Pilotaggio e Persuasione Chef: Gastronomia, Duellante e Saccheggio

Gastronomia, Duellante e Saccheggio Colono libero: Geologia, Rilevamento e Sollevamento pesi

Geologia, Rilevamento e Sollevamento pesi Cyberneticista: Medicina, Sicurezza e Laser

Medicina, Sicurezza e Laser Cyberpirata: Furtività, Sicurezza e Furto

Furtività, Sicurezza e Furto Diplomatico: Persuasione, Commercio e Benessere

Persuasione, Commercio e Benessere Esploramondi: Laser, Astrodinamica e Rilevamento

Laser, Astrodinamica e Rilevamento Gangster: Fucili a canna liscia, Pugilato e Furto

Fucili a canna liscia, Pugilato e Furto Industrialista: Persuasione, Sicurezza e Metodi di ricerca

Persuasione, Sicurezza e Metodi di ricerca Medico da campo: Certificazione pistole, Medicina e Benessere

Certificazione pistole, Medicina e Benessere Pellegrino: Saccheggio, Rilevamento e Gastronomia

Saccheggio, Rilevamento e Gastronomia Ronin: Duellante, Furtività e Saccheggio

Duellante, Furtività e Saccheggio Sapiente: Astrodinamica, Geologia e Metodi di ricerca

Astrodinamica, Geologia e Metodi di ricerca Soldato: Fitness, Balistica e Addestramento Boostpack

Fitness, Balistica e Addestramento Boostpack Trasportatutto: Sollevamento pesi, Pilotaggio e Armamenti balistici

Sollevamento pesi, Pilotaggio e Armamenti balistici Xenobiologo: Laser, Rilevamento e Fitness

Laser, Rilevamento e Fitness [FILE MANCANTE]: Benessere, Balistica e Pilotaggio

I migliori Background di Starfield

Partiamo da un presupposto: un Background migliore degli altri in assoluto non esiste. Molto dipende infatti dallo stile di gioco dell’utente, che potrebbe preferirne uno rispetto all’altro con l’obiettivo di avere a disposizione un’abilità sin dalle prime battute. Cerchiamo quindi di capire qual è la scelta migliore in base all’approccio al gioco.

Chi vuole avere sin da subito un vantaggio negli scontri a fuoco dovrebbe optare per il Soldato. Oltre a godere di un bonus del 10% al danno inflitto dalle armi tradizionali, questo personaggio dispone anche di ossigeno extra per correre più a lungo e dell’abilità legata al Boostpack, fondamentale per restare in movimento e raggiungere più agilmente i bersagli, magari per sparargli un colpo di doppietta in pieno volto. Sempre legato agli scontri è il Gangster, sebbene questa ‘classe’ sia specializzata nei combattimenti ravvicinati. In tal caso, i bonus permettono di fare più danni coi fucili a pompa e a mani nude, senza considerare che vi è anche la possibilità di dedicarsi a piccoli furti con l’abilità di taccheggio (ma occhio a non farvi beccare o saranno guai).

Se il vostro obiettivo è quello di migliorare la capacità di sopravvivenza del protagonista, il Medico da campo potrebbe fare al caso vostro. Oltre al bonus del 10% alla salute massima, chi sceglie questo Background ha anche una maggiore abilità con le pistole ed un vantaggio che riguarda gli oggetti curativi, che vengono utilizzati più in fretta e ripristinano un maggior quantitativo di HP.

Più adatto a chi apprezza le meccaniche stealth è il Cyberpirata, poiché parte sin da subito con abilità legate a furto e scasso, che gli consentono di aprire serrature avanzate, di essere scoperto meno facilmente e di rubacchiare dalle tasche dei passanti.

