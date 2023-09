Starfield: guida alle migliori build per il personaggio

Il nuovo, grande gioco di ruolo a tema spaziale di Bethesda, in esclusiva per Xbox Series X|S e PC, è finalmente disponibile per tutti coloro che hanno scelto di non acquistare la versione Premium del titolo, che garantiva 5 giorni di accesso anticipato, optando piuttosto per attendere qualche giorno in più.

Come confermato ufficialmente da Phil Spencer in persona, nel giorno del lancio ufficiale Starfield ha superato la cifra di un milione di giocatori in contemporanea: di conseguenza, in molti potrebbero essere alla ricerca di un buon punto di partenza per lo sviluppo del proprio alter ego virtuale, senza correre il rischio di perdersi nei meandri delle moltissime opzioni di personalizzazione del protagonista. Ecco quindi una piccola lista delle migliori build che è possibile creare all’interno dell’editor iniziale di Starfield, suddivise e categorizzate in base allo stile di gioco che permettono di adottare e sfruttare al meglio.

Build Corpo a Corpo

Questa prima build che vi proponiamo si concentra sullo sviluppo di un personaggio che utilizza soltanto i propri pugni come arma, ed è quindi in grado di risolvere qualsiasi situazione con una sana scazzottata piuttosto che con la diplomazia.

In fase di creazione del personaggio, dovrete assicurarvi di selezionare il background Buttafuori, che vi permette di iniziare l’avventura con le abilità Pugilato, Security e Benessere già sbloccate. La prima delle tre è anche la skill più importante per questa build, poiché consente di aumentare il danno inflitto dagli attacchi senza armi e ridurre il costo in ossigeno degli attacchi potenti: quando portata al grado 4, fornisce il 100% di danni in più a questo tipo di attacchi e attiva una probabilità di atterrare l’avversario colpito. L’abilità Fitness è altrettanto importante, poiché aumenta la disponibilità di ossigeno e quindi la possibilità di eseguire attacchi potenti prima di esaurire le forze. Se volete aggiungere un tocco in più al vostro stile di combattimento, integrando l’uso di armi bianchi quali asce o spade, vi consigliamo di sostituire il background Buttafuori con Ronin.

Passando ai tratti da selezionare, quelli più adatti a questa build sono sicuramente DNA Alieno, che aumenta la quantità di salute e ossigeno a disposizione ma riduce l’effetto curativo degli alimenti; Introverso / Estroverso, che forniscono bonus a seconda che vogliate viaggiare in compagnia oppure da soli; e infine Ricercato, un tratto che fornisce un bonus ai danni quando la salute del protagonista si abbassa, ma che di tanto in tanto farà comparire gruppi di mercenari che cercheranno di farvi la pelle. Quest’ultimo dettaglio, tuttavia, potrebbe essere visto anche come un ulteriore punto a favore, in quanto vi permette di farmare esperienza più velocemente. A proposito, ecco come guadagnare rapidamente esperienza in Starfield.

Altre abilità da sbloccare e potenziare quanto prima durante l’avventura e utili allo sviluppo completo di questa build sono:

Sollevamento Pesi

Tolleranza Dolore

Rigenerazione Cellulare

Arti Marziali

Neuroassalti / Duellante - a seconda che decidiate di scegliere il background Buttafuori o Ronin

Rinvigorimento

Addestramento Boost Pack

Build Cacciatore di Taglie

La build da cacciatore di taglie è ottima per tutti coloro che hanno intenzione di dedicarsi al combattimento con armi da fuoco di varia tipologia e calibro.

Durante la fase di creazione del personaggio, dovrete selezionare come background Soldato, il quale vi garantisce tre skill fondamentali di partenza: Fitness (già vista nella build precedente), Balistica (che vi permette di ottenere fin da subito alcuni ottimi bonus nell’utilizzo delle armi da fuoco, ovvero tutte le armi che sparano proiettili) e Addestramento Boost Pack (tramite il quale sarete in grado di utilizzare una sorta di jetpack più efficace della media per spostarvi con più facilità nello scenario, anche e soprattutto durante i combattimenti).

Per quanto riguarda i tre tratti da selezionare, troviamo anche in questo caso, come nella build precedente, Introverso / Estroverso e Ricercato: a questi due potrete aggiungerne un terzo a vostro piacimento, magari qualcosa che vi conferisca dei bonus alla salute del personaggio. Se non sapete quale scegliere, ecco a voi una guida ai migliori tratti di Starfield.

Altre abilità da sbloccare e potenziare quanto prima durante l’avventura e utili allo sviluppo completo di questa build sono:

Benessere

Certificazione Pistole

Demolizione

Armi Pesanti

Fucili

Cecchino

Ricarica Rapida

Puntamento

Penetrazione Corazza

Menomante

Tiratore Scelto

Precisione Tiro

Build Stealth

Questa terza ed ultima build si concentra sulla creazione di un personaggio in grado di nascondersi alla vista dei nemici, per poi colpirli con attacchi rapidi e letali, senza doversi sporcare le mani più del dovuto, e in grado di sfruttare le proprie abilità di furto e scassinamento.

A questo scopo, il background più adatto, da selezionare in fase di creazione del personaggio, è quello chiamato Cyber Runner, il quale dà accesso a tre abilità di partenza molto forti per questa build: Furtività, Sicurezza e Furto. La prima vi concede dei bonus durante la fase stealth propriamente detta, la seconda vi permette di scassinare con più facilità, e la terza fornisce invece dei bonus per quanto riguarda la capacità di derubare gli NPC del gioco.

In aggiunta a questo background, i migliori tratti da selezionare sono sempre gli stessi: Introverso / Estroverso e Ricercato, più un terzo a vostro piacimento, tenendo presente che potrete sviluppare la vostra build per impostarla sul combattimento senza armi, con armi corpo a corpo oppure con armi a distanza - decisione che influenzerà anche la scelta delle skill successive.

Altre abilità da sbloccare e potenziare quanto prima durante l’avventura e utili allo sviluppo completo di questa build sono:

Benessere

Fitness

Tolleranza Dolore

Occultamento

Isolamento

Rinvigorimento

Pugilato - disarmato

Arti Marziali - disarmato / corpo a corpo

Neuroassalti - disarmato

Duellante - corpo a corpo

Tiratore Scelto - a distanza

Precisione Tiro - a distanza

Se volete saperne di più sulla nuova grande esclusiva per l'ecosistema Xbox, vi rimandiamo alla nostra recensione di Starfield.