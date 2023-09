Starfield: guida alle migliori impostazioni per giocare bene su PC

Se state giocando a Starfield su PC e il gioco non gira alla perfezione, potrebbe essere una buona idea quella di apportare qualche modifica alle impostazioni video. Scopriamo insieme quali sono quelle più adatte alle configurazioni meno recenti.

Starfield migliori impostazioni

Schermo intero senza bordi : in base alla vostra preferenza

: in base alla vostra preferenza Dimensioni finestra : quella del vostro monitor, viene bloccata all'attivazione dell'FSR

: quella del vostro monitor, viene bloccata all'attivazione dell'FSR Seleziona monitor : serve a decidere su quale dei monitor collegati mostrare il gioco (solo se utilizzate più di uno schermo contemporaneamente)

: serve a decidere su quale dei monitor collegati mostrare il gioco (solo se utilizzate più di uno schermo contemporaneamente) Risoluzione dinamica : Sì

: Sì Scala risoluzione rendering : un valore compreso fra 50% e 75% (abbassarlo migliora le prestazioni)

: un valore compreso fra 50% e 75% (abbassarlo migliora le prestazioni) Qualità grafica predefinita : Personalizzata

: Personalizzata Qualità ombre : Alta

: Alta Illuminazione indiretta : Alta

: Alta Qualità riflessi : Media

: Media Qualità particelle : Bassa

: Bassa Illuminazione volumetrica : Media

: Media Densità folla : Media

: Media Sfocatura di movimento : in base alle vostre preferenze

: in base alle vostre preferenze Qualità occlusione ambientale : Alta

: Alta Qualità erba : Media

: Media Ombre di contatto : Alta

: Alta V-Sync : in base alle vostre preferenze

: in base alle vostre preferenze Upscaling : FSR2

: FSR2 Nitidezza : in base alle vostre preferenze

: in base alle vostre preferenze Attiva VRS : Sì

: Sì Intensità grana pellicola : in base alle vostre preferenze

: in base alle vostre preferenze Profondità di Campo: in base alle vostre preferenze

Ecco di seguito l'elenco completo delleper godere al meglio di Starfield:

Come al solito, vi invitiamo ad utilizzare le impostazioni nell'elenco solo come riferimento. Ogni PC ha caratteristiche differenti e per ottenere un'esperienza di gioco fluida potrebbe essere necessario intervenire ulteriormente sulle opzioni per abbassare la qualità di texture ed effetti.



Prima di procedere in questo modo, però, provate prima a ridurre al minimo la 'Scala risoluzione rendering', che potrebbe migliorare le cose senza ulteriori modifiche. Avete già letto la nostra guida su come installare il DLSS nella versione PC di Starfield?