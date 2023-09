Starfield: guida alle 8 migliori navi esistenti nel gioco e come ottenerle

Le astronavi in Starfield ci consentono di viaggiare fra stelle e galassie, ma anche di trasportare merci e rispondere al fuoco delle ostilità nemiche. Scegliere un veicolo piuttosto che un altro può avere un notevole impatto sulla nostra esperienza di gioco.

In questa guida scopriamo quali sono le migliori astronavi di Starfield, focalizzandoci sui loro punti di forza, su come reperirle e su quando conviene adoperarle. Per approfondimenti su statistiche, tipologie e potenziamenti, vi rimandiamo alla nostra guida completa sul funzionamento delle navi di Starfield.

Razorleaf

La Razorleaf è una delle migliori astronavi che possiamo ottenere nelle prime fasi di gioco. Per quanto sia destinata a diventare desueta per gli stadi più avanzati del’avventura, si tratta di un significativo miglioramento rispetto alla nave di partenza. Per ottenerla, dovremo completare la missione “Mantide”, che perlatro ci fornirà anche alcune delle migliori armature ottenibili negli esordi della nostra avventura. A seguire trovate i dettagli della Razorleaf:

Capacità Stiva: 420

Equipaggio: 2

Carburante: 140

Scafo: 469

Scudo: 390

Wanderwell

Questa è una delle migliori astronavi legate ai tratti. Si tratta di un veicolo sul quale è possibile effettuare ulteriori migliorie e che supera la Razorleaf sotto diversi punti di vista. Per ottenerla, tuttavia, dovremo attivare il tratto “Cose da figli” e inviare ai nostri genitori, su base settimanale, il 2% dei nostri Crediti. Per approfondimenti su come funziona questa feature, vi rimandiamo alla nostra guida sui migliori tratti di Starfield. Le caratteristiche della Wanderwell sono le seguenti:

Capacità Stiva: 800

Equipaggio: 2

Carburante: 200

Scafo: 502

Scudo: 455

Star Eagle

Giunti indicativamente a metà della nostra avventura, la migliore nave su cui puntare diventerà la Star Eagle. Si tratta di una ricompensa di fazione nel completamento della questline legata al Collettivo Freestar. Questo mezzo ha una notevole capacità di carico e può ospitare un nutrito equipaggio, diversamente dai precedenti menzionati, quindi si rivelerà una buona scelta anche per esplorare. Nello specifico, ecco le sue caratteristiche:

Capacità Stiva: 2.736

Equipaggio: 5

Carburante: 140

Scafo: 948

Scudo: 760

Guardiano Astrale

Innegabilmente la migliore astronave gratuita di Starfield. Tuttavia, non la più facilmente o immediatamente accessibile, dato che per acquisirla dovremo attendere di aver finito il gioco almeno una volta e di iniziare una nuova partita in Nuovo Gioco +. Purtroppo non è particolarmente convincente sul campo di battaglia, almeno non all’inizio, e necessita di alcuni upgrade importanti. La buona notizia è che questa nave spaziale migliora con ogni nuovo gioco portato a termine, maturando bonus alle proprie statistiche di base, che sono le seguenti:

Capacità Stiva: 950

Equipaggio: 5

Carburante: 1.500

Scafo: 649

Scudo: 630

Stronghold

La Stronghold, come suggerisce il nome stesso (Fortezza), è un’astronave baluardo. Vanta sbalorditive capacità difensive, offrendo una configurazione perfetta per coloro che programmano di ingaggiare una battaglia contro più di una nave spaziale alla volta. Per ottenerla, bisognerà stanziare ben 400.125 Crediti presso un Tecnico dei servizi navali ad Akila City, Akila, Cheyenne. In cambio, otterremo un mezzo con parametri più che notevoli:

Capacità Stiva: 2.360

Equipaggio: 6

Carburante: 2.200

Scafo: 1.047

Scudo: 1.600

Abyss Trekker

Se siamo del team “la miglior difesa è l’attacco”, l’Abyss Trekker farà al caso nostro. Si tratta di un’astronave con immense capacità offensive. La sua ampia gamma di armi balisitiche e a particelle, unita all’azione di potenti missili, ci renderà dei veri e propri carri armati nello spazio. Per impossessarsi di questo veicolo di non poco conto,dovremo scambiare 365.525 Crediti con il Tecnico dei Servizi Navali a Paradiso, Porrima, Porimma II. La nave che otterremo vanterà i parametri che trovate elencati qui sotto:

Capacità Stiva: 340

Equipaggio: 6

Carburante: 950

Scafo: 1.031

Scudo: 850

Silent Runner

La Silent Runner è imbattibile quando si parla di Capacità Stiva. Grazie alla sua stiva spaziosa, trasportare maggiori quantità di merci, che siano rubate o legittimamente acquisite, sarà tutta un’altra storia. Alla modica cifra di 390.150 crediti, potremo comprarla facendo tappa al Quartier Generale di Hopetech, Hopetown, Polvo, Valo e la nostra flotta si arricchirà di un’astronave con i seguenti dettagli:

Capacità Stiva: 6.080

Equipaggio: 5

Carburante: 300

Scafo: 1.164

Scudo: 975

Narwhal

La nave migliore di Starfield. Questo si evince non soltanto dal fatto che sia la più costosa che possiamo comprare, al dispendioso prezzo di 455.400 Crediti, ma anche dalle sue statistiche. Può coprire le stesse distanze del Guardiano Astrale, ma senza sacrificare il proprio potenziale di combattimento. Questo veicolo, infatti, è una macchina da guerra che non fa sconti agli avversari e in più ci facilita l’esplorazione grazie alla sua portata di 30 anni luce nel Gravisalto. Possiamo ottenerla all’Astroingegneria Taiyo, che si trova nel Ryujin Building, Neon, Volii Alpha, Volii e i suoi parametri sono:

Capacità Stiva: 1.760

Equipaggio: 7

Carburante: 560

Scafo: 2.118

Scudo: 995

Questo conclude l'elenco delle migliori astronavi di Starfield. Una volta configurato il proprio veicolo e potenziato a dovere, non dimentichiamoci di farlo andare a braccetto con le migliori abilità di Starfield.