Starfield: guida alla personalizzazione e alla modifica delle navi

Le astronavi in Starfield sono il fulcro dell’esplorazione dei Sistemi Colonizzati. Possiamo acquistarle o rubarle per aggiungerle al nostro arsenale, oppure costruirne anche una personalmente. In questa guida scopriamo come personalizzare le navi spaziali a seconda di cosa ci occorre realizzare.

Teniamo presente che esistono tre classi diverse di astronavi:

A : bassa potenza di fuoco, ma elevata mobilità

: bassa potenza di fuoco, ma elevata mobilità B : moderata potenza di fuoco e moderata mobilità

: moderata potenza di fuoco e moderata mobilità C: elevata potenza di fuoco, ma scarsa mobilità

Se scegliamo di non percorrere la via meno legale, le navi possono essere acquistate dai tecnici dei servizi navali, oppure presso gli astrocantieri che sorgono nelle principali città della galassia. Per la personalizzazione delle astronavi, saranno molto utili abilità quali Progettazione Navale e Pilotaggio (ramo Tecnologia), che sbloccheranno rispettivamente la possibilità di installare moduli all’avanguardia e pilotare navi di classe B e C. Per approfondimenti in merito, vi rinviamo alla nostra guida alle migliori abilità di Starfield.

Come funziona la personalizzazione delle navi

Attraverso le funzioni di personalizzazione è possibile modificare la propria nave spaziale, assegnare i membri dell’equipaggio, cambiare alcune componenti e scegliere anche l’aspetto da conferire al proprio veicolo. Per tutto questo, basterà rivolgersi a un Tecnico dei servizi navali in uno spazioporto, tramite le opzioni del costruttore navale. Prima di potersi dedicare a tutti i ritocchi del caso, però, dovremo registrare la nostra astronave sborsando una piccola somma in crediti, sempre presso il tecnico (volendo, è possibile sfruttare un assurdo glitch per fare Crediti infiniti in Starfield).

Modificare le navi in Starfield è una procedura costosa anche in termini di componenti necessarie, quindi non potremo iniziare da subito con la personalizzazione, o almeno non in modo significativo. Alcune delle opzioni di personalizzazione della nave in Starfield saranno accessibili da subito, come la scelta del colore e l'aggiornamento di alcune funzionalità, ma altre saranno molto più costose e complesse e richiederanno dunque un po’ di tempo e di esperienza.

Guida alle opzioni di personalizzazione

A seguire ecco tutti gli aspetti che possiamo personalizzare di una nave in Starfield:

Colore

LAS/BAL/MSL/MDT/SCD/GRV

Scafo

Scudo

Carico

Equipaggio Max

Portata Salto (Anni Luce)

Mobilità

Velocità Max

Massa

Cannoni

Abitacoli

Strutturali

Motori

Gravimotori

Serbatoi

Hab

Attracchi

Carrelli

Reattori

Le modifiche alla nostra astronave avranno un impatto sulla nostra esplorazione del cosmo, influenzando aspetti come la potenza di fuoco dell’artiglieria, la capacità massima della stiva, la velocità di movimento e molto altro ancora. Potremo quindi personalizzare il veicolo cucendo le modifiche sulle nostre esigenze di gioco.