Starfield, guida alla progressione: tutte le abilità note e come sbloccarle

L'attesissimo Starfield non è solo un titolo in cui ci si limiterà ad esplorare pianeti e a viaggiare nello spazio con una navicella, dal momento che si tratta di un gioco di ruolo in pieno stile Bethesda il cui sistema di progressione permette di potenziare il personaggio sotto ogni punto di vista. Ma come funziona l'albero delle abilità?

Come potenziare il personaggio in Starfield

Il sistema di progressione di Starfield è leggermente diverso rispetto a quello visto, ad esempio, in The Elder Scrolls V Skyrim. Qui non si potenzia l'agilità correndo e non si migliora nel combattimento affrontando i nemici: in Starfield c'è una meccanica più classica che ruota intorno all'accumulo di punti esperienza. Ogni volta che saliremo di livello, avremo a disposizione un nuovo punto abilità da spendere nell'apposita schermata. A tal proposito, non si tratta di un tradizionale albero delle abilità, ma di un menu in cui vi è un elenco di skill suddivise in categorie: Fisico, Socialità, Combattimento, Scienza e Tecnologia.

Le varie abilità si possono sbloccare e potenziare in due modi. In alcuni casi servirà spendere i punti accumulati e in altri si dovranno completare sfide più o meno difficili. Ovviamente il potenziamento delle skill dal Grado 1 al Grado 4 farà si che la loro efficacia aumenti in maniera sensibile, ma ai tier più alti sarà necessario completare sfide più complesse o spendere grosse quantità di punti.

Fisico

Wellness: questa particolare abilità va ad aumentare il quantitativo massimo di punti salute del protagonista

questa particolare abilità va ad aumentare il quantitativo massimo di punti salute del protagonista Stealth: sbloccando tale skill, si migliora la capacità del protagonista di restare nell'ombra e di eliminare i bersagli silenziosamente, magari con l'aiuto di un'arma dotata di silenziatore. Una delle sfide per migliorare questa abilità richiede di eliminare 10 nemici furtivamente

sbloccando tale skill, si migliora la capacità del protagonista di restare nell'ombra e di eliminare i bersagli silenziosamente, magari con l'aiuto di un'arma dotata di silenziatore. Una delle sfide per migliorare questa abilità richiede di eliminare 10 nemici furtivamente Decontamination: con questa abilità, il protagonista aumenta le probabilità di guarire in maniera naturale e senza l'ausilio di consumabili in caso di infezione. La guarigione da 5 infezioni è una delle varie sfide proposte per migliorare la skill

con questa abilità, il protagonista aumenta le probabilità di guarire in maniera naturale e senza l'ausilio di consumabili in caso di infezione. La guarigione da 5 infezioni è una delle varie sfide proposte per migliorare la skill Arti Marziali: l'abilità in questione sembra migliorare infliggendo danni a mani nude, ma non è chiaro quali siano i suoi benefici

l'abilità in questione sembra migliorare infliggendo danni a mani nude, ma non è chiaro quali siano i suoi benefici Neurostrikes: anche in questo caso non si conosce la natura dell'abilità, ma sembrerebbe essere legate all'uso dei pugni, che potrebbero stordire il bersaglio in determinate circostanze

Socialità

Commercio: sbloccare tale abilità dovrebbe consentire al protagonista di dare il via al proprio business e vendere averi di ogni tipo

sbloccare tale abilità dovrebbe consentire al protagonista di dare il via al proprio business e vendere averi di ogni tipo Gastronomia: amplia il numero di ingredienti che si possono utilizzare nella preparazione di cibi

amplia il numero di ingredienti che si possono utilizzare nella preparazione di cibi Persuasione: crea nuove opportunità durante i dialoghi e permette in molti casi di uscire da situazioni spinose senza ricorrere alle armi

crea nuove opportunità durante i dialoghi e permette in molti casi di uscire da situazioni spinose senza ricorrere alle armi Sciacallaggio: dovrebbe modificare il quantitativo e la qualità degli oggetti ritrovati frugando nei vari contenitori o nei corpi dei nemici eliminati

dovrebbe modificare il quantitativo e la qualità degli oggetti ritrovati frugando nei vari contenitori o nei corpi dei nemici eliminati Furto: con questa skill si possono sottrarre beni ad altri personaggi, ovviamente restando in modalità furtiva per evitare di essere scoperti

con questa skill si possono sottrarre beni ad altri personaggi, ovviamente restando in modalità furtiva per evitare di essere scoperti Intimidazione: tale abilità fa sì che il personaggio che ci sta di fronte abbia timore del protagonista, con la probabilità che scappi invece di affrontarci in duello. Il Grado dell'abilità influisce sul livello dell'NPC che possiamo mettere in fuga

tale abilità fa sì che il personaggio che ci sta di fronte abbia timore del protagonista, con la probabilità che scappi invece di affrontarci in duello. Il Grado dell'abilità influisce sul livello dell'NPC che possiamo mettere in fuga Istigazione: non si conoscono di dettagli di questa skill

non si conoscono di dettagli di questa skill Leadership: i compagni acquisiscono affinità ad una velocità aumentata

i compagni acquisiscono affinità ad una velocità aumentata Outpost Management: non si conoscono i dettagli di questa skill

non si conoscono i dettagli di questa skill Xenosociology: permette di avere il controllo sulla mente delle creature aliene

Combattimento

Balistica: ha a che fare con l'utilizzo delle armi da fuoco classiche, ma non se ne conoscono i benefici

ha a che fare con l'utilizzo delle armi da fuoco classiche, ma non se ne conoscono i benefici Duelling: influisce positivamente sul combattimento corpo a corpo. In certi casi le armi melee potrebbero essere più efficaci di quelle da fuoco

influisce positivamente sul combattimento corpo a corpo. In certi casi le armi melee potrebbero essere più efficaci di quelle da fuoco Laser: migliora l'efficienza delle armi laser

migliora l'efficienza delle armi laser Pistol Certification: migliora l'efficienza delle pistole

migliora l'efficienza delle pistole Shotgun Certification: migliora l'efficienza dei fucili a pompa

migliora l'efficienza dei fucili a pompa Demolizione: migliora l'efficienza degli esplosivi

migliora l'efficienza degli esplosivi Heavy Weapon Certification: migliora l'efficienza delle armi pesanti

migliora l'efficienza delle armi pesanti Particle Beams: migliora l'efficienza delle armi Particle Beam

migliora l'efficienza delle armi Particle Beam Rifle Certifications: migliora l'efficienza dei fucili

migliora l'efficienza dei fucili Sniper Certifications: migliora l'efficienza delle armi di precisione

migliora l'efficienza delle armi di precisione Marksmanship: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Targeting: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Ricarica Rapida: velocizza l'animazione di ricarica delle armi da fuoco

Scienza

Astrodinamica: migliora il sistema Grav Drive della navicella

migliora il sistema Grav Drive della navicella Geologia: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Medicina: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Surveying: dovrebbe migliorare le capacità di deduzione e di analisi del protagonista

dovrebbe migliorare le capacità di deduzione e di analisi del protagonista Botanica: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Astrofisica: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Chimica: migliora il crafting di alcuni oggetti e amplia lo spettro di elementi che si possono utilizzare presso i laboratori

migliora il crafting di alcuni oggetti e amplia lo spettro di elementi che si possono utilizzare presso i laboratori Outpost Engineering: non si conosce l'effetto di questa skill

Tecnologia

Ballistic Weapon Systems: non si conosce l'effetto di questa skill, ma si potenzia infliggendo danni alle navi nemiche con armi da fuoco balistiche

non si conosce l'effetto di questa skill, ma si potenzia infliggendo danni alle navi nemiche con armi da fuoco balistiche Boost Pack Training: è legata al jet-pack e dovrebbe migliorarne l'efficienza

è legata al jet-pack e dovrebbe migliorarne l'efficienza Sicurezza: riguarda le capacità di hacking del protagonista. Il Grado influenza il livello delle serrature che possono essere aperte

riguarda le capacità di hacking del protagonista. Il Grado influenza il livello delle serrature che possono essere aperte Piloting: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Payloads: dovrebbe aumentare il peso massimo che si può trasportare sulla navicella

dovrebbe aumentare il peso massimo che si può trasportare sulla navicella Robotica: migliora l'uso dei robot e delle torrette automatiche

migliora l'uso dei robot e delle torrette automatiche Missile Weapon Systems: non si conosce l'effetto di questa skill

non si conosce l'effetto di questa skill Particle Beam Weapon Systems: implementa le armi particle beam sulla navicella, permettendo di colpire bersagli multipli contemporaneamente

implementa le armi particle beam sulla navicella, permettendo di colpire bersagli multipli contemporaneamente Starship Engineering: non si conosce l'effetto di questa skill

Dal momento che queste sono informazioni parziali sul gioco tratte dallo Starfield Direct che Bethesda e Microsoft hanno tenuto qualche tempo fa, molti dei termini indicati sono disponibili solo in lingua originali. Appena il gioco raggiungerà gli scaffali, provvederemo ad ampliare la guida con le restanti abilità e sostituiremo i termini in lingua inglese con quelli in italiano.

