Starfield: guida ai segreti della città di New Atlantis

Come vi abbiamo già accennato nel nostro articolo dedicato alle città e pianeti di Starfield attualmente confermati, la metropoli di New Atlantis è una dei quattro insediamenti principali che potrete esplorare durante la vostra avventura all'interno della nuova epopea spaziale targata Bethesda e in esclusiva Xbox Series X|S e PC.

In questa sede procederemo a fornirvi una serie di dettagli aggiuntivi proprio sulla città di New Atlantis, sulle attività che offrirà ai giocatori e sul suo collegamento con la storia principale del gioco.

La prima e più importante cosa da sapere è che New Atlantis è a tutti gli effetti la capitale delle Colonie Unite, l'entità politica principale che potrete incontrare all'interno dell'enorme universo del gioco - sapevate che in Starfield saranno presenti oltre mille pianeti liberamente esplorabili? - oltre ad essere la sede della Constellation, il gruppo di esploratori galattici che recluterà il giocatore all'inizio dell'avventura. Questa metropoli è la più grande città mai creata dal team di sviluppo di Bethesda in tutti i suoi precedenti lavori, e si trova sul pianeta chiamato Jemison, nel sistema di Alpha Centauri.

Considerando che due delle fazioni più importanti del gioco hanno sede a New Atlantis, dunque, è molto probabile che passerete in questa città molto tempo, alle prese con i dialoghi con i personaggi non giocanti e con il completamento di molte missioni tra principali e secondarie. I trailer di gameplay hanno infatti mostrato la presenza di una grande quantità di NPC di vario genere che popolano questa grande metropoli, con i quali sarà probabilmente possibile interagire e dialogare in svariati modi differenti.

Infine, New Atlantis ospita anche un grande spazioporto, incastonato tra i suoi altissimi grattacieli di vetro e acciaio: qui è dove potrete acquistare nuove navi spaziali e personalizzarle, sia dal punto di vista estetico che dei moduli effettivi che andrete ad installare per migliorarne le prestazioni. Inoltre, sarà sicuramente possibile incontrare nuovi personaggi da reclutare all'interno del vostro equipaggio, e dirigersi presso mercanti e artigiani per acquistare e sviluppare nuove armi e pezzi di equipaggiamento, utili per potenziare il vostro personaggio come in ogni gioco di ruolo che si rispetti.

Se non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo gioco di ruolo targato Bethesda, ecco a voi alcuni giochi epici ambientati nello spazio per ingannare l'attesa di Starfield.