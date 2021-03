Starfield e Halo Infinite nel 2021? Jason Schreier non ne è sicuro

Il 2021 è iniziato da poco e sono ancora tanti i dubbi circa i giochi che arriveranno nel corso dell'anno, dal momento che molti degli annunci fatti per i prossimi mesi potrebbero subire dei rinvii. A questo proposito, sembra che Jason Schreier non sia così sicuro che Halo Infinite e Starfield siano in arrivo entro l'anno.

Interrogato su Twitter sulla possibilità che entrambi i titoli arrivino sugli scaffali nel corso dell'anno, il celebre giornalista ha risposto con un secco "non ne so nulla". Il tweet di risposta non è molto chiaro e ha subito scatenato i fan, che hanno provato ad interpretare il possibile significato della frase di Schreier e comprendere se si tratti o meno di una dichiarazione sincera. C'è infatti chi ritiene che il giornalista non ne sappia realmente nulla e chi ritiene che in realtà Schreier sappia qualcosa al riguardo e tale messaggio nasconda la possibilità che uno dei due prodotti possa subire un rinvio. Nel caso in cui dovesse arrivare la conferma del rinvio dei prodotti, si tratterebbe di un evento piuttosto grave per Halo Infinite e non per Starfield, che ad oggi non ha ancora una finestra di lancio confermata da parte di Bethesda. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie Microsoft doveva arrivare in concomitanza con il lancio di Xbox Series X|S e, purtroppo, i problemi riscontrati da 343 Industries durante lo sviluppo hanno costretto il team a posticiparne l'uscita all'autunno del 2021.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulle date d'uscita dei titoli prodotti dagli Xbox Game Studios, vi ricordiamo che tra pochi giorni si terrà l'ID@Xbox Indies Showcase con protagonisti The Ascent e altri prodotti indipendenti in arrivo sulle console Microsoft.

Sapevate che secondo Jeff Grubb Starfield verrà presentato all'E3 e uscirà quest'anno?