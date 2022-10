Starfield, Hard Sci-Fi ma non troppo: non finirete il carburante nello spazio

Quest'oggi Todd Howard è tornato a parlare di Starfield sui canali ufficiali di Bethesda. Rispondendo ad alcune delle domande più frequenti poste dai fan, il creativo ha discusso anche del concetto di Hard Sci-Fi (o fantascienza realistica) applicato al GDR spaziale in arrivo nel 2023 su Xbox Series X|S e PC.

Tenete presente Star Wars, Star Trek e Il Pianeta delle Scimmie? Questi sono franchise che possono essere ascritti al filone Soft Sci-Fi, poiché non si preoccupano di spiegare nel dettaglio le scienze fisiche, chimiche ed astronomiche che si trovano alla base delle cose fantastiche che portano a schermo. Al contrario, 2001: Odissea nello Spazio, The Martian, Blade Runner, Her ed Ex Machina, giusto per citarne qualcuno, sono film Hard Sci-Fi poiché fanno del realismo scientifico una delle loro basi fondanti, o almeno ci provano con convinzione.

Starfield è un videogioco Soft o Hard Sci-Fi? Ad Howard hanno posto spesso questa domanda e nel video di oggi ha finalmente avuto l'occasione per dare una risposta definitiva. Fondamentalmente, Starfield tende all'Hard Sci-Fi, senza tuttavia sposarne appieno la filosofia. A tal proposito il Game Director ha dichiarato: "Credo che per noi sia Hard Sci-Fi, fantascienza realistica, poiché viene spiegato come l'umanità ha esplorato lo spazio e come ciò ha influenzato le navi spaziali, ma si tratta di una domanda trabocchetto poiché è pur sempre un videogioco", ha spiegato Howard.

"Un videogioco davvero Hard Sci-Fi non sarebbe divertente, perché nello spazio puoi rimanerci secco", ha spiegato Howard. "Un esempio? Stavamo ragionando sul carburante e sul funzionamento del motore gravitazionale. [Un sistema davvero realistico] sarebbe stato troppo punitivo per il giocatore. La nave potrebbe finire il carburante durante il viaggio decretando il game over. Per questo motivo, di recente abbiamo modificato la meccanica. Adesso il carburante del gravimotore presente nella nave può limitare la distanza di un determinato viaggio che si intende percorrere, ma non può finire nel mezzo dello spazio".

In altre parole, prima della partenza il gioco vi avviserà fin dove potrete spingervi in base al carburante presente nel serbatoio, impedendovi di raggiungere destinazioni che altrimenti sarebbero troppo lontane ed evitandovi il dispiacere di rimanere a secco tra le stelle.