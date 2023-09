Starfield HD Reworked Project 1.0 è realtà: la mod che migliora le texture è disponibile

Nelle ultime settimane, e soprattutto nei giorni che hanno accompagnato il lancio del vastissimo ma imperfetto universo di Starfield, vi abbiamo parlato a più riprese dei tanti progetti a cui la community di modder ha lavorato attivamente per migliorare quanto realizzato dal team di Bethesda sul fronte prestazionale e visivo.

Dopo avervi presentato le migliori mod di Starfield per migliorare grafica, gameplay ed inventario, l'utente e modder Halkhogan3495 ha annunciato - in data 8 settembre - al mondo intero di star lavorando al progetto Starfield HD Reworked per avere texture ad alta definizione. Il contenuto realizzato dal giocatore è sparito dai radar per diversi giorni ma, con una comunicazione giunta come un fulmine a ciel sereno, il modder ha lanciato in via ufficiale la prima versione di Starfield HD Reworked Project.

Come già affermato in precedenza, sappiamo che la mod in questione ha come obiettivo quello di miglirare le texture del titolo senza andare ad intaccare la qualità delle performance dell'epopea targata Bethesda. L'HD Reworked Project si limita quindi a migliorare la qualità visiva, facendo in modo che il titolo non perda alcun frame per secondo nell'esecuzione del gioco con la mod installata.

Qualora foste interessati a saperne di più su quanto realizzato da Halkhogan, trovate in allegato alla notizia il video preview della 1.0 della mod. Il contenuto in questione mostra i risultati del miglioramento delle texture applicato su rocce, pavimenti, volti degli NPC e tanti altri elementi a schermo presenti nel corso dell'avventura. Il tutto, ai fini di dimostrare quanto conseguito dall'egregio lavoro svolto, è stato presentato mettendo a confronto il prima ed il dopo.