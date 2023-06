Starfield sarà 'il paradiso dei modder', parola di Todd Howard

Ora che manca sempre meno all'esordio di Starfield su PC e Xbox Series X/S, Todd Howard è letteralmente un fiume in piena d'informazioni sull'atteso kolossal sci-fi di Bethesda. Oltre ad aver confermato che in Starfield non si potrà pescare o guidare veicoli terrestri, il director ha interessanti notizie in ambito mod.

Howard assicura che l'Action/RPG spaziale sarà un vero e proprio paradiso per i modder, che potranno letteralmente sbizzarrirsi con le proprie creazioni amatoriali andando così a plasmare ed arricchire ulteriormente l'offerta della produzione Bethesda. "Credo che Starfield sarà il paradiso dei modder. Il modding fa parte del nostro DNA, lo facciamo da oltre 20 anni", afferma il director aggiungendo che "per noi è importante non solo permettere le mod ma anche parteciparvi. Vogliamo rendere più semplice il lavoro dei modder in modo che questo non sia solo un hobby, ma possa diventare una carriera".

Già in passato Howard aveva assicurato che il modding avrebbe avuto ampio spazio all'interno di Starfield esattamente come già accaduto con diverse celebri opere Bethesda quali The Elder Scrolls V Skyrim, ma le sue parole lasciano intendere la compagnia stessa crede tantissimo nel lavoro dei modder, pronti a perfezionare Starfield sempre di più non appena disponibile sul mercato dal prossimo 6 settembre.

Tra gli altri dettagli, il director ha anche rivelato quante romance saranno disponibili in Starfield, un numero piuttosto limitato nonostante la presenza nel gioco di un vasto numero di personaggi.