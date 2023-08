Starfield è solo 'il segnale di partenza': tanti giochi ancora non annunciati per Xbox

Con Starfield descritto da Microsoft come una cometa videoludica, il nuovo GDR Bethesda sembra destinato a rappresentare il calcio d'inizio di una nuova fase in casa Xbox, con l'ecosistema verdecrociato in pieno fermento.

"Si tratta soltanto del segnale di partenza", ha spiegato Jerret West, chief marketing officer di Microsoft, riferendosi a Starfield. Al debutto del kolossal sci-fi - ha proseguito il dirigente verdecrociato - farà seguito "una staffetta pluriennale di titoli first party". Tra questi West ha espressamente citato il nuovo Forza Motorsport, oltre all'ancora misterioso Hellblade II: Senua's Saga, atteso per il 2024. Towerborne, Stoic e Avowed saranno solamente alcuni dei videogiochi first party che seguiranno la strada tracciata da queste ambiziose produzioni, senza dimenticare Fable e l'ancora lontano The Elder Scrolls VI.



E se tutto questo non bastasse, ha aggiunto Jerret West, "Ci sono storie che non vi abbiamo ancora raccontato e che si mostreranno anch'esse tra 2024 e 2025". Nel corso dei prossimi due anni, ha concluso il CMO, gli Xbox Game Studios si scambieranno freneticamente il testimone, per un biennio a dir poco ambizioso in quel di Redmond.



Tra i giochi ancora non annunciati citati da West potrebbe facilmente trovare spazio anche il chiacchierato Gears of War 6, destinato a raccogliere l'ottima eredità offerta da Gears 5.