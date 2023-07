Starfield: immagini leak mostrano un AK-47 e la schermata di caricamento

L'attesa per Starfield cresce ogni giorno di più, e i giocatori continuano ad andare a caccia anche della più piccola anticipazione sul più ambizioso titolo mai sviluppato da Bethesda Games Studios.

Dopo aver espresso il proprio entusiasmo per la qualità e ricercatezza delle rocce in Starfield, i giocatori stanno ora esaminando delle nuove immagini del gioco trapelate in rete nelle scorse ore. Sfortunatamente sono scatti dalla qualità non particolarmente soddisfacente, ma sono utili per anticipare alcuni nuovi dettagli sull'avventura Sci-Fi.

La prima immagine in questione, che potete osservare a questo link, mette in mostra quello che sembra essere a tutti gli effetti un AK-47, l'immortale fucile d'assalto che sembra essersi fatto strada anche nello Spazio di Bethesda. L'interfaccia, per quanto sfocata, include diversi dettagli legati al loot che il giocatore si appresta a raccogliere, e che presenta i parametri "Thermal", "Corrosive", "Radiation", e "Airborne". Possiamo anche scorgere il riferimento al consumo dell'ossigeno, fattore che chiaramente andrà a ricoprire un ruolo primario nell'esperienza. Trattandosi di un gioco di ruolo, inoltre, possiamo anche notare la rarità degli oggetti trovati. Un ultimo dettaglio da non sottovalutare è che, premendo TAB da PC, è possibile accedere velocemente alla funzione del viaggio rapido.

La seconda immagine, che potete visionare qui, presenta invece una schermata di caricamento, priva di numerose informazioni. È tuttavia interessante notare la presenza del nome del personaggio (Dustin) e del suo attuale livello (in questo caso livello 2). Durante l'attesa del caricamento ci viene inoltre proposto, come da prassi, un suggerimento di gameplay, che in questo caso si concentra sull'efficacia della mira con le armi da fuoco.