Starfield fa incetta di Mod: i giocatori ne hanno già scaricate 14 milioni!

Al momento tra i cinque migliori lanci di videogiochi del 2023, Starfield sta contribuendo a scatenare la fantasia degli appassionati di Mod, in particolare sui lidi di Nexus Mods.

Nelle sole due settimane intercorse dal lancio del nuovo titolo a oggi, il portale si è infatti reso testimone di oltre 14 milioni di download di Mod! Un volume davvero imponente, che dimostra come la community di appassionati Bethesda abbia un debole particolare per la personalizzazione dell'esperienza di gioco. Al momento, Nexus Mods non ha però ancora offerto dettagli sull'identità delle Mod più apprezzate dai videogiocatori di Starfield.

In attesa di maggiori informazioni su questo fronte, il portale continua a lavorare per offrire una migliore esperienza al proprio pubblico. In particolare, il nuovo aggiornamento dedicato a Vortex consente ai Modder di gestire con maggiore semplicità la personalizzazione di diversi aspetti del gameplay di Starfield. Grazie alle precedenti esperienze con Fallout 4, inoltre, Nexus Mods è già riuscita a rendere possibile l'implementazione di Mod più complesse o articolate destinate ad approdare nel GDR sci-fi.



Tra i contenuti più richiesti dalla community ai Modder è possibile che al momento rientrino le Mod volte a supportare il DLSS 3 e il Ray Tracing in Starfield, in seguito alla scelta di Bethesda di supportare esclusivamente le tecnologie a marchio AMD.