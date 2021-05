Starfield includerà astronavi personalizzabili? Il sondaggio Bethesda!

I rumor legati all'attesissimo - ma ancora misterioso - Starfield continuano a percorrere l'universo, incuranti delle temperature dello spazio siderale e delle minacce che popolano le galassie.

Mentre prosegue la diatriba legata ad una possibile uscita di Starfield nel corso del 2021, un sondaggio proposto da Bethesda alla community videoludica sta rapidamente attirando l'attenzione. Al suo interno, infatti, è presente un quesito che ha lasciato piuttosto perplesso il pubblico. Il format include nello specifico un passaggio che richiede ai giocatori di indicare quanto tempo dedicano solitamente alla "creazione del proprio personaggio, della propria abitazione o astronave".



Proprio il riferimento a delle navicelle spaziali personalizzabili ha rapidamente destato l'interesse della community, che ha fatto mente locale su quali titoli Bethesda offrano tale possibilità. Sulle pagine di Reddit, la riflessione ha condotto piuttosto rapidamente all'ipotesi che sarà in verità Starfield ad offrire tale possibilità, erroneamente trapelata in anticipo tramite le pagine del questionario. Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi, ma l'inclusione del riferimento da parte di Bethesda è sicuramente curioso.



In attesa di maggiori dettagli, magari dal palco dell'E3 2021, ricordiamo che ulteriori indiscrezioni indicano Microsoft già pronta a promuovere una grande campagna pubblicitaria per Starfield.