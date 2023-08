Starfield incontra Star Wars: ricreato il Millenium Falcon con il potente editor!

Ormai sembra perfettamente chiaro: in termini di personalizzazione Starfield permetterà ai giocatori di sbizzarrirsi letteralmente. E così, dopo che qualcuno ha usato l'editor di Starfield per ricreare Todd Howard, ora c'è chi lo ha sfruttato per dare vita ad un avvincente crossover.

Attraverso Reddit l'utente QuirkyKlyborg ha mostrato un impressionante scatto del suo Millenium Falcon di Star Wars ricreato con l'editor del nuovo kolossal sci-fi targato Bethesda, raggiungendo risultati decisamente impressionanti. L'iconica nave pilotata da Han Solo appare riprodotta in maniera estremamente fedele alla controparte originale, con il creatore che ha prestato la massima attenzione possibile ad ogni dettaglio in modo così da riproporre il più impressionante Millenium Falcon possibile.

La creazione di QuirkyKlyborg è dunque un'altra prova delle enormi possibilità che l'editor di Starfield offrirà ai giocatori, non solo per la creazione del proprio personaggio ma anche delle stesse navi spaziali che utilizzeremo per esplorare da cima a fondo la galassia messa a punto dai ragazzi di Bethesda. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S a partire dal 6 settembre 2023, con un Early Access al primo settembre per chi ha comprato la Digital Premium Edition.

Nel frattempo però alcune copie fisiche di Starfield sono già state vendute con largo anticipo rispetto ai tempi previsti, aumentando così il rischio spoiler girovagando in rete.