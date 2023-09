Starfield incredibile: già a 6 milioni di giocatori, è il più grande lancio di Bethesda

Soltanto pochi giorni fa Starfield toccava quota 2 milioni di giocatori grazie all'early access, ma ora che il nuovo kolossal di Bethesda è disponibile per tutti i giocatori PC e Xbox Series X/S questi numeri si sono già triplicati segnando un record storico per la compagnia.

Attraverso un aggiornamento dalla pagina ufficiale di Starfield su Twitter/X veniamo a sapere che il nuovo Action/RPG sci-fi in esclusiva Microsoft ha già raggiunto e superato la bellezza di 6 milioni di giocatori in tutto il mondo, in tempi estremamente brevi se si pensa che l'uscita dell'edizione standard del gioco risale soltanto allo scorso 6 settembre. Con questi numeri, inoltre, Starfield entra nella storia come il più grande lancio di sempre per Bethesda, che mai prima d'ora aveva raggiunto simili risultati in tempi così stretti.

Sicuramente la disponibilità del gioco su Xbox Game Pass subito al day one, consuetudine per tutte le esclusive Microsoft, ha rivestito un ruolo cruciale per raggiungere questo record, ma va anche detto che le attese dei fan nei confronti di Starfield erano elevatissime già da molto tempo, considerato inoltre che era da 25 anni che Bethesda non dava vita ad un proprio universo completamente inedito. Si tratta dunque di un traguardo molto importante per gli sviluppatori e per Microsoft, che si possono godere i grandi consensi di critica e pubblico fin qui ricevuti.

A tal proposito, la nostra recensione con voto di Starfield vi spiega perché si tratta di un'opera vastissima che merita assolutamente la vostra attenzione, pur tenendo conto di alcune imperfezioni.