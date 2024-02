Starfield su PS5? Incredibile rumor da XboxEra: Microsoft pensa al porting!

Mentre la community discute dei rumor su Uncharted Drake's Fortune Remake, in rete rimbalza online un'anticipazione che, se risultasse veritiera, avrebbe dell'incredibile: stando a quanto riferito dalle 'gole profonde' di XboxEra, i vertici di Microsoft Gaming starebbero pensando di portare Starfield su PlayStation 5.

L'esclusiva Xbox più importante del 2023 (non ce ne vogliano i fan di Hi-Fi Rush e Forza Motorsport) sarebbe quindi destinata ad approdare sui lidi di PlayStation 5, o almeno è questa la voce di corridoio che viene fatta rimbalzare sui social e sui forum di settore dalla redazione di XboxEra.

L'arrivo di Starfield sulla console Sony di attuale generazione, in base sempre alle indiscrezioni condivise dalle fonti anonime citate da XboxEra, rientrerebbe nella strategia multipiattaforma di Microsoft che dovrebbe portare all'arrivo di diverse esclusive Xbox su Switch e PlayStation 5.

Come suggerito dalle 'gole profonde', la space opera firmata da Todd Howard e dagli studi Bethesda dovrebbe dovrebbe arrivare su PS5 dopo il lancio della già annunciata espansione Shattered Space di Starfield su PC e Xbox Series X|S, quest'ultima prevista 'più avanti nel 2024'. Gli informatori anonimi di XboxEra riferiscono inoltre che Microsoft avrebbe effettuato ulteriori investimenti nei kit di sviluppo di PlayStation 5, proprio in ragione dell'arrivo di Starfield e di altre IP Xbox sulla console di casa Sony.

A prescindere dall'attendibilità delle indiscrezioni condivise in passato dal team di XboxEra, anche in questo caso invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di anticipazione proveniente da fonti non ufficiali e di considerarle come tali. In attesa di un commento ufficiale da parte di Microsoft e Bethesda, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Starfield, un GDR vastissimo come l'universo ma imperfetto.