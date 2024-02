Starfield e Indiana Jones arrivano su PS5 o no?

Questa sera abbiamo finalmente appreso qualche dettaglio in più sulle strategie di Xbox per il futuro. A tal proposito, Phil Spencer è intervenuto anche in merito alla possibilità che esclusive Microsoft come Starfield e Indiana Jones e l'Antico Cerchio arrivino su altre piattaforme come PlayStation 5.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, il numero uno della divisione gaming di Microsoft ha confermato che non si può escludere al momento che titoli come quelli citati arrivino anche su PlayStation 5. Tuttavia, per adesso non vi sono piani per realizzare versioni per altre piattaforme di giochi diversi dai misteriosi quattro citati questa sera nel podcast.

Ecco di seguito un estratto della dichiarazione di Phil Spencer:

"Per adesso ci stiamo concentrando su questi quattro giochi e vogliamo che ci permettano di fare esperienza e di imparare. Non stiamo lavorando su altri brand. Per tutti quelli che ritengono che queste cose non accadranno mai, bisogna comprendere che ci troviamo in un mondo videoludico in cui occorre tener conto delle necessità dei clienti e di quello che stanno cercando creator e giocatori."

In attesa di scoprire se anche Indiana Jones e Starfield si potranno giocare su PS5, vi ricordiamo che proprio questa sera è stato confermato l'arrivo di Diablo 4 su Xbox Game Pass.