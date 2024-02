Starfield e Indiana Jones su PS5? Per David Jaffe 'è una grande notizia per il Game Pass'

Non pago del clamore mediatico suscitato con le sue critiche allo State of Play di Sony, David Jaffe riguadagna i lidi del suo account YouTube per discutere della notizia del momento, ovvero del rumoreggiato approdo di Starfield, Indiana Jones e delle altre esclusive Xbox su PlayStation 5.

In maniera non troppo dissimile da quanto sostenuto da Michael Douse di Larian, secondo il quale la strategia multipiattaforma di Microsoft potrebbe essere la scelta giusta, anche l'ex direttore creativo di Sony Santa Monica ritiene che la casa di Redmond abbia tutto da guadagnare nell'abbandonare le posizioni più oltranziste della battaglia tra produttori di hardware console che caratterizza da sempre il rapporto tra Sony e Microsoft.

Il motivo principale di questa convinzione, secondo Jaffe, sarebbe legato all'attrattiva esercitata dal Game Pass. Il creatore di God of War, d'altronde, non ha mai fatto segreto di essere un grande sostenitore del servizio in abbonamento di Microsoft, basti pensare alle previsioni di David Jaffe sulla risposta di Sony a Xbox Game Pass puntualmente verificatesi con il lancio del nuovo PlayStation Plus.

Tornando al tema della strategia multipiattaforma di Microsoft, Jaffe spera che titoli come Indiana Jones arrivino al day one su PlayStation 5 proprio in virtù della "forte contraddizione tra la visione di Microsoft e quella di Sony. D'accordo, gli hardcore gamer Xbox credono che sia una scelta sbagliata, ma non sono loro a dettare l'agenda di queste grandi aziende, il grosso delle entrate arriva da utenti che, come i miei figli, giocano a Roblox e Fortnite e non partecipa ad assurde discussioni su forum e social. Quindi pensateci un attimo: con tutti i giochi Xbox che sembrerebbero essere destinati ad arrivare su PS5, una pubblicità comparativa incentrata sul Game Pass potrebbe avere un impatto incredibile sulla massa, mostrando come l'utenza PlayStation si vedrà 'costretta' a spendere centinaia di dollari per acquistare tutti i giochi Xbox e gli abbonati al Game Pass che, dal canto loro, potranno continuare a sborsare solo pochi dollari al mese per avere tutte le IP Xbox 'gratis' e al day one. [...] Basta solo questo per rendersi conto dell'enorme potenziale di questa strategia, e a questo dobbiamo sommare le vendite aggiuntive derivanti dall'arrivo dei giochi Xbox su PlayStation e Switch e i maggiori investimenti di Microsoft sui giochi third party da portare su Game Pass al day one. Tutto, quindi, sembra andare a beneficio del Game Pass e della sostenibilità dell'ecosistema Xbox".

