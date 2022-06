Starfield, nuovi indizi dal Gameplay Reveal: che combinano le astronavi nemiche?

Dopo l'inquietante messaggio a tinte horror emerso in un graffito della città aliena Neon ei dettagli sulle armi di Starfield, il Gameplay Reveal continua a riservare sorprese: l'ultima scoperta effettuata dalla community riguarda il comportamento delle astronavi nemiche.

Nel renderci partecipi di questa nuova scoperta, l'utente conosciuto con il nickname di 'Blackvrocky' esorta i frequentatori del subreddit ufficiale di Starfield a riavvolgere il nastro dell'Xbox Showcase per riammirare un preciso momento del Gameplay Reveal dell'ultimo GDR sci-fi di Bethesda.

Nel corso dello spettacolo digitale, Todd Howard e compagni hanno mostrato delle scene dogfight nello spazio: come giustamente sottolineato da redditor, in questo specifico passaggio del filmato dimostrativo propostoci da Bethesda si è intravisto il "salto nell'iperspazio" delle astronavi nemiche.

Con questo piccolo ma significativo passaggio del gameplay reveal di Starfield ci viene data un'importante conferma: a prescindere dalle dimensioni delle astronavi, i piloti nemici che affronteremo nello spazio saranno dotati del medesimo sistema di iperguida utilizzato dal nostro alter-ego per "saltare" da un sistema stellare all'altro in maniera pressoché istantanea. Esplorando i mondi alieni dell'immenso settore galattico accessibile al nostro personaggio, di conseguenza, la minaccia di un attacco nemico sarà costante e obbligherà i giocatori a non abbassare mai la guardia.

Prima di lasciarvi alla breve clip condivisa dal redditor, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile nel 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo dei giochi accessibili "gratis" agli abbonati a Xbox e PC Game Pass.