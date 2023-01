Starfield: verso l'infinito e oltre con gli artwork ufficiali in alta definizione

Nell'impaziente attesa dei fan per l'evento di Starfield successivo al Developer Direct, i curatori dei social di Bethesda Italia esortano tutti i futuri esploratori spaziali a scaricare la versione in alta definizione dei bozzetti preparatori ufficiali del GDR sci-fi in arrivo nel 2023 su PC e Xbox Series X/S.

Gli artwork condivisi dai gestori del sito ufficiale di Bethesda riprendono le scene già intraviste nei filmati di approfondimento e diari di sviluppo pubblicati in questi mesi dal team diretto da Todd Howard. In questo modo, la sussidiaria degli Xbox Game Studios ci offre l'opportunità di ammirare i bozzetti alla loro risoluzione massima per invitarci a studiarne ogni singolo dettaglio.

Dagli splendidi mondi alieni di Starfield alle colonie approntate dagli esseri umani sui pianeti abitabili dei sistemi planetari limitrofi al nostro, gli artwork ci regalano uno spaccato dell'esperienza ruolistica da vivere partecipando al programma Constellation: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del 'Campo Stellare' approntato da Bethesda.

A chi ci segue, ricordiamo che dalle ore 21:00 di mercoledì 25 gennaio seguiremo in diretta il recentemente annunciato Xbox Developer Direct, l'evento approntato dalla casa di Redmond per offrirci uno 'sguardo più intimo' su giochi come Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e altri titoli non meglio precisati.