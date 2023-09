Starfield verso l'infinito e oltre con gli Imagine Dragons: videoclip in arrivo!

La canzone degli Imagine Dragons dedicata a Starfield sarà al centro della nuova, importante iniziativa promossa dalla band statunitense: a renderlo noto sono gli stessi curatori dei profili social del gruppo preannunciando l'arrivo del videoclip ufficiale di Children of the Sky.

La band americana conosciuta in tutto il mondo grazie a hit come "Radioactive", "Demons", "Believer", "Thunder" e "Whatever It Takes" (solo per citarne alcune) si appresta a tuffarsi ancora una volta nel Campo Stellare dell'ultima esclusiva Microsoft per immergerci nelle sue atmosfere NASApunk.

Il teaser confezionato dai creativi di Filfury, le fucine artistiche inglesi che hanno realizzato il videoclip, mostra un astronauta dei nostri giorni che si prepara a salire a bordo di una navicella spaziale che lo porterà nello spazio grazie alla spinta di un razzo convenzionale. Le scene mostrate dall'azienda incaricata di dare forma alla clip del nuovo brano degli Imagine Dragons, quindi, si sganciano dal racconto dell'odissea interplanetaria vissuta dai giocatori per riallacciarsi alla storia di Starfield e farci ammirare la space opera di Bethesda con gli occhi dei primi esploratori e colonizzatori spaziali.

La premiere di Children of the Sky degli Imagine Dragons verrà trasmessa a partire dalle ore 18:00 di domani, martedì 19 settembre. In attesa di ammirare (e ascoltare) il videoclip del nuovo brano della band statunitense, vi invitiamo a seguirci nel Campo Stellare leggendo la nostra recensione di Starfield, un GDR vastissimo come l'universo ma imperfetto.