Starfield fa infuriare Dr Disrespect: problemi con le battaglie spaziali

L'ultima fatica di Bethesda sta raccogliendo grandi consensi da parte di critica e giocatori, ed anche il papà di God of War va pazzo per Starfield considerandolo uno dei suoi giochi preferiti. C'è però un famoso streamer che ha invece qualcosa da ridire sull'Action/RPG sci-fi per PC e Xbox Series X/S.

Anche Dr Disrespect è alle prese con Starfield ed ha già trovato un aspetto del gioco che gli sta facendo perdere velocemente la pazienza: si tratta delle battaglie spaziali, nelle quali il celebre streamer muore ripetutamente non riuscendo ad avere il pieno controllo della sua navicella. E ad un certo punto la frustrazione diventa tale da spingerlo a disattivare la chat nel corso del suo livestream, stufo dei commenti e dei consigli dei suoi follower in un momento di rabbia.

"Non so cosa diamine volete che io faccia", urla Dr Disrespect rivolgendosi alla chat nella clip condivisa sul proprio profilo Twitter/X, nel frattempo che continua a morire per mano delle navi nemiche. E dopo essersi sfogato contro il titolo Bethesda ("in assoluto il peggior sistema ed esperienza di controllo che abbia mai visto in vita mia in un simulatore di volo"), Dr Disrespect blocca la chat in quanto "stufo di questi piccoli omini che pensano di sapere sempre tutto". Da lì però le sconfitte continuano, con lo streamer che arriva a sostenere che Starfield ha "fin troppi tasti" con cui interagire.

Dr Disrespect è in ogni caso famoso per le sue sfuriate sopra le righe che lo hanno reso celebre e popolare attraverso Internet, pertanto non sorprende vederlo in splendida forma anche per l'uscita del kolossal sci-fi di Bethesda. Ricordiamo intanto che Starfield ha già superato i 6 milioni di giocatori, divenendo il miglior lancio di sempre per Bethesda.