Starfield: inizialmente Bethesda aveva pensato di collegarlo a Fallout

In un'intervista rilasciata al The Washington Post, Todd Howard, Creative Director di Bethesda, ha rivelato che nelle fasi iniziali del progetto c'era effettivamente l'idea di collegare Starfield con Fallout.

Per approfondire la sua affermazione, sarà necessario scendere lievemente nel dettaglio. Anche se ridurremo gli spoiler al minimo necessario, vi consigliamo di rimandare la lettura di questo articolo a un secondo momento, se preferite rimanere totalmente digiuni relativamente ad alcuni eventi legati a Starfield e Fallout.

Ciò premesso, Howard ha ammesso che lo studio non aveva rinunciato da subito all'idea di concepire l'universo di Starfield come una sorta di seguito di Fallout, in particolare per quanto riguarda il pianeta Terra.

Come sappiamo, nonostante in Starfield rimangano dei riferimenti ai monumenti del nostro pianeta, la Terra è una landa desolata e inospitale in Starfield, così come appare in Fallout, devastata da una guerra nucleare che ha ridotto gran parte del pianeta a un deserto radioattivo composto di rovine fumanti.

Tuttavia, Bethesda ha poi scartato l'idea per una lunga serie di motivi, principalmente perché non funzionava e avrebbe richiesto numerosi aggiustamenti in termini di storia e mondo di gioco, se consideriamo problemi come le specie esistenti in Fallout e l'estetica complessiva di quest'ultimo titolo, che avrebbe cozzato con quella scelta infine per Starfield.

Per stessa ammissione degli autori, inoltre, il Covid-19 ha notevolmente rallentato lo sviluppo di Starfield e la ricerca a tutti i costi di un collegamento fra i due mondi del "Bethesdaverso" avrebbe aggravato ulteriormente la mole di lavoro.