Starfield: all'inizio i nemici erano troppo intelligenti, così l'IA è stata rimodulata

Si sa: quando nasce l'idea per un gioco o una meccanica di gioco, è normale che in corso d'opera qualche aspetto venga limato, rivisto o eliminato. Nel caso di Starfield, Bethesda si è resa conto che l'IA dei nemici era troppo acuta e ha dunque scelto di renderla molto meno sofisticata.

Non si tratta dell'unico ridimensionamento apportato a Starfield. In un'intervista a The AIAS Game Maker's Notebook Podcast, il Director di Starfield - Todd Howard - aveva già rivelato che l'esplorazione dei pianeti di Starfield è stata nerfata rispetto al concept iniziale.

In occasione di questo stesso podcast, ha parlato anche del bilanciamento dell'intelligenza artificiale, spiegando quanto è importante trovare il giusto equilibrio nella realizzazione degli schemi nemici e delle loro risposte ai comportamenti del giocatore.

"Gira e rigira, devi rendere l'intelligenza artificiale davvero stupida. Devi farla volare, deve girarsi e sostanzialmente dire: «Ehi, giocatore uno, per un po' puoi semplicemente spararmi.» E poi fornisci gli strumenti dell'IA dove il giocatore li può vedere: »Oh, sta accelerando, posso farlo anche io», dichiara Howard.

Lo sviluppatore afferma che questo ha avuto una ripercussione anche sui combattimento nello spazio, che possiamo affrontare personalizzando e modificando la nave, rivelando di essersi in parte ispirato a FTL e MechWarrior, ma col desiderio di replicare meccaniche simile "in un modo che i giocatori potessero capire, dove non c'è la necessità di mettere il gioco in pausa nello spazio".