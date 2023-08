Starfield è solo l'inizio: 'Tanti giochi first party in arrivo su Xbox', precisa Microsoft

Non bastasse lo spettacolare trailer live action di Starfield, ad alimentare ulteriormente le speranze della community Xbox ci pensa Jerret West. Ai microfoni di GamesIndustry.biz, il CMO della divisione videoludica di Microsoft preannuncia l'arrivo di tantissimi videogiochi first party.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GIbiz, il dirigente della casa di Redmond ha descritto Starfield come "il primo segnale dell'arrivo di una staffetta pluriennale di videogiochi first party. Starfield è solo l'inizio di un percorso che ci porterà a lanciare Forza Motorsport e, dal 2024, giochi come Hellblade, Towerborne e Avowed, per citare i soli titoli che abbiamo già presentato".

Nel suggerire l'arrivo di tantissimi altri videogiochi first party di Microsoft a partire dal 2024, il Chief Marketing Officer di Xbox ribadisce il concetto sostenendo come "abbiamo molte altre storie che non vi abbiamo ancora raccontato e che verranno svelate nel corso del 2024 e del 2025. Come esperto di marketing, si prospettano anni davvero elettrizzanti e ne sono incredibilmente entusiasta. E se all'equazione aggiungiamo anche il Game Pass e le relazioni che stringiamo con le terze parti... beh, capite che anche questi sono aspetti di fondamentale importanza".

La prima tappa della lunga maratona di videogiochi first party promessaci da West è prevista per il 6 settembre con il lancio ufficiale di Starfield su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. A tal proposito, vi ricordiamo che stiamo già giocando a Starfield: cco quando scade l'embargo delle recensioni.