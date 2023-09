Starfield: l'interfaccia è brutta? Un fan reimmagina il menù dell'inventario

Mentre in rete rimbalza l'incredibile racconto della vita di una coppia salvata da una maratona notturna di Starfield, il redditor 'Turbokacperel' ha tratto spunto dalle critiche piovute sull'interfaccia della space opera di Bethesda per realizzato il mockup di un nuovo menù per la gestione dell'inventario.

L'appassionato di Starfield ha così provato a risolvere uno dei problemi più citati da coloro che stanno partecipando all'Early Access del GDR spaziale in esclusiva Microsoft, ovvero i menu farraginosi e la scarsa 'leggibilità' dei singoli elementi che la compongono.

Il redditor ha quindi provato a ridisegnare l'interfaccia di Starfield cercando di mantenere lo stile e il design della versione originaria, salvo poi apportare tantissime modifiche che, almeno all'apparenza, sembrano rendere più comprensibile ogni aspetto del menu, dagli oggetti presenti nell'inventario agli equipaggiamenti utilizzati dal proprio alter-ego.

Il lavoro svolto dal redditor, non a caso, sta calamitando le attenzioni dei frequentatori del subreddit ufficiale di Starfield, con quasi 900 commenti pubblicati da chi è rimasto colpito (sia in positivo che in negativo) dalle modifiche suggerite da questo redesign che vi lasciamo in calce alla notizia. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Starfield e la guida con trucchi per muovere i primi passi nel Campo Stellare del GDR sci-fi in arrivo il 6 settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.